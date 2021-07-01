رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية من رابط مفعل من وزارة التنمية الاجتماعية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، لم يوقف الناس بالمملكة الحديث عن المساعدة المقطوعة التى جاءت نجاة لمعاونة الاسر السعودية على قضاء حياة سوية بالرغم من اضطرابات الاوضاع بالمملكة بسبب التطورات اليومية والمستمرة فى الاحداث، لذا سنقبل على معاونة هذه الاسر التى ترغب فى الاستفسار عن كل ما يتعلق بالمساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للاسر السعودية

تلك المساعدة التى جاءت طوق نجاة لمواطني المملكة فى وقت كانوا يحتاجون فيه أى معاونة تجعلهم يكملون حياتهم دون الشعور بأى ضيق، حيث تعرضوا لعدد من العوامل جعلتهم يتأثرون سلباً فى حياتهم المعيشية وتعد من ابرز هذه العوامل اعمال التطوير القائمة بالمملكة منذ سنوات قليلة سابقة التى نتج عنها زيادة جنونية فى اسعار شتي السلع، كذلك الظروف المفاجئة التى تعرضوا لها نتيجة تفشي كوفيد 19 بشتي مدن المملكة والتى فرضت علي عدد كبير من اصحاب الاعمال التخلي عن اعمالهم وتضرر اسرهم لاعتمادهم الاساسي على اصحاب هذه الاعمال بالطبع ادى كل ذلك لاضطراب حياتهم المعيشية، لذا كان لا بد من تدخل وزارة الموارد البشرية للخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر الممكنة لذا وضعت كم من الشروط لينظر إليها المواطن وفى حال مماثلتها لحالته يكن له احقية نيل المساعدة المقطوعة ويصبح له الحق فى مبلغ يصل قيمته لـ 30 الف ريال على مدار السنة بأكملها، ابرزها الا يرتفع دخل المواطن عن 3000 ريال وليس لديه أى سجل سواء كان اراضي او كان تجاري، ينال مبلغ المساعدة المقطوعة بإنتظام كل شهر لكن إلى يومنا هذا لم يُعلن عن وقت محدد يأخذ فيه المواطن قيمة المساعدة المقطوعة للشهر الحالي.

استعلام المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية

بعد التأكد من انه ينطبق عليه الشروط التى تؤهله لاخذ المساعدة المقطوعة يتجه لمحاولة الوصول لبقية معلومات المساعدة المقطوعة سواء التأكد من انه تم قبوله وان من حقه تلك المساعدة المقطوعة كذلك وقت صرفها، ويتم ذلك بتطبيق الاتي:-