نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي عبر موقع قياس 1442 خلال الفترة الأولى، بعد أن قام الطلاب بأداء الاختبارات خلال الفترة الماضية، وهو ما جعلهم يترقبون إعلان النتائج بعد إعلان المركز الوطني للقياس عن أن النتائج أصبحت جاهزة للعرض على الموقع الإلكتروني، حيث شهدت الفترة الماضية أداء اختبارات القدرات العامة من قبل طلاب الثانوية العامة الذين انتهوا من أداء الامتحانات، قبل الانضمام إلى الكليات، وسوف يتم إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني للقياس والذي تم تصميمه على أعلى كفاءة حتى يستطيع الجميع معرفة النتيجة الخاصة به واستخراجها بكل سهولة، حيث تعد تلك النتيجة هي الشغل الشاغل لهم بعد أن انتهوا من المرحلة الثانوية.

نتائج اختبار التحصيلي 1442

ويقوم المركز الوطني للقياس بإعداد اختبارات لخريجي الثانوية العامة، وذلك لقياس قدراتهم والمهارات الخاصة بهم قبل أن يتم التحاقهم بالمرحلة الجامعية، وذلك من خلال إعداد اختبارات لهم، تقيس مدى قدراتهم على الانضمام لتلك الكليات التي تحتاج بعض القدرات من الطلاب.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال اليوم اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وذلك من خلال موقع قياس الإلكتروني، والذي شهد إقبال كبير خلال الفترة الماضية، بعد أن تم الإعلان عن اقتراب الإعلان عن النتائج، حيث ينتظر جميع الطلاب إعلان النتائج حتى يقومون بالتقديم في الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد.

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائجهم في اختبارات المركز الوطني للقياس والقدرات العامة للطلاب، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع قياس

تسجيل الدخول من خلال بيانات الطالب.

الضغط على على خيار “استعلام النتائج”.

اختيار نوع الاختبارات.

الضغط على “استعلام”.

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة على الفور أمامك على الشاشة وبها جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.

المركز الوطني للقياس

ويعد المركز الوطني للقياس من المراكز التي تعتمدها المملكة العربية السعودية في أداء الاختبارات للطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وذلك قبل أن يتم انضمامهم إلى الجامعات والكليات المختلفة لقياس قدراتهم.