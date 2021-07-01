نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال رابط نظام نور 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الخارجي، تعتبر هذه النتائج من الأمور التي تهتم بها المملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات وهي أن الاستعلام عن نتائج حيث نشرة وزارة التربية والتعليم أهمية زيارة البوابة الالكترونية لنظام نور التي يمكن عن طريقها الاستعلام عن نتائج النقل وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يظهر إعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، حيث ايضاً أكدت وزارة التربية والتعليم انه سوف ترفع النتائج عبر منصة نور التعليمية وقد أخذت الوزارة كافة استكمال الإجراءات المتعلقة بنقل المعلمات والمعلمين.

نتائج حركة النقل الخارجي 1442

يستطيع المعلمات والمعلمين الاستعلام عن نتائج النقل الداخلية والخارجية عن طريق البوابة الالكترونية لمنصة ونور وبعض الخطوات الآتية:

اولاً نقوم بتسجيل الدخول الي منصة نور التعليمية.

ثانياً كتابة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمقدم.

ثالثاً الضغط على أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

رابعاً الضغط على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين.

خامساً يقوم المستعرض بإظهار نتائج النقل الخاص بالمتقدم.

خطوات تحديث البيانات والمعلومات في نظام نور:

في النقل الخارجي كمرحلة أولي هي تحديث البيانات والمعلومات عبر الانترنت دون الذهاب إلي المصالح الحكومية عن طريق منصة نور التعليمية حيث اتبع الخطوات الآتية:

نقوم بالتسجيل إلي موقع نور التعليمي . اضغط فوق على إضافة طلب تعديل البيانات. عند ظهور البيانات الحالية إذا كنت تريد تعديل البيانات فقم بتعديل الجملة مع وجود الخطأ في الإطار الأيسر للرسالة الجديدة. قم بالضغط على أيقونة “حفظ” ثم اضغط على “إضافة مرفق” لإثبات البيانات المعدلة ثم اضغط فوق “تنزيل” لتحديد الملف المراد تنزيله عبر الجهاز. بعد استكمال عملية تحميل ملف نضغط “حفظ” ثم ضغط فوق بيان للموافقة على طلب تعديل البيانات. وبعدها سوف يتم إظهار رسالة تأكيد اضغط على “نعم” ويتم إظهار رسالة تؤكد نجاح طلب الإرسال.

الخدمات التي يقدمها نظام نور الالكتروني:

يقدم نظام نور الكثير من الخدمات التي يحتاجها مواطنين المملكة العربية السعودية فهو يقدم التعليم عن بعد وتتضمن هذه المنصة تسجيل التلاميذ في الحصص التعليمية، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور استخراج الشهادة التعليمية الخاصة بدرجات كل طالب، وله خدمة طباعة شعار بمستوي الطالب أو الطفل بالفصل وايضاً يستطيع ولي الأمر التسجيل للطفل بالصف الأول الابتدائي، ويقوم نظام نور التعليمي بربط كل أطراف العملية التعليمية يبعضها عن طريق إدارة المدرسة والطالب ولي الأمر والمعلم ومن خلال هذه المقال نكود قد انتهينا من كل تفاصيل المتعلقة بالنتائج وحركه نقل المعلمين.