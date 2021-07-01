مجلس إدارة “تقييم” يعتمد معايير تقييم أضرار المركبات

دوت الخليج – واس عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمّدين اجتماعه الواحد والثلاثون برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.

وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان منها استعراضه لأداء الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث قدمت الهيئة 98 دورة تدريبية حضورية وافتراضية في مختلف فروع التقييم، ومنحت عضويتها لـ 94 عضواً بمختلف فئات العضوية، كما تم إصدار ترخيص مزاولة المهنة لتسع مقيمين معتمدين، واطلع المجلس على أبرز المستجدات في فرع تقييم أضرار المركبات ومنظومة “تقدير”، كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، واستعرض المجلس خلال اجتماعه جهود الهيئة في الرقابة المهنية والجوانب التي تعمل عليها الهيئة لرفع المستوى المهني لدى المقيّمين المعتمدين.

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