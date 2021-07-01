“البيئة” تطلق حملة “هذا موسمها” للتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات

دوت الخليج – الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة “هذا موسمها” بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة في السعودية بحسب المواسم، والميز النسبية للمناطق الجغرافية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تستهدف التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، ونشر المعرفة لأهم الفواكه المحلية، إضافة إلى تشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الإسهام في دعم المزارعين وتعزيز دخولهم، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب.

وحول الحملة، صرَّح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي قائلاً: يحظى القطاع الزراعي بدعم كبير من القيادة، حيث شهد تطوراً في مجال الإنتاج كمّاً ونوعاً، وتنوعاً في خيرات هذا الوطن من محاصيل الخضار والفاكهة حتى وصلنا إلى تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل، وتعزيزاً لتسويق الفواكه المحلية أطلقنا حملة “هذا موسمها”.

من جانبه أشار معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي إلى أن المملكة تنعم بخيرات وفيرة، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 800 ألف طنّ من الفواكه الموسمية على مدار العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز يدعو للفخر.

من جهته أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المملكة تشهد تطوراً كبيراً في مجال الإنتاج الزراعي كمّاً ونوعاً، حتى وصلنا إلى تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية، ومنها المنتجات الحيوانية كالحليب بنحو 12 %، وبيض المائدة بنسبة 116%، ولحوم الدواجن بنسبة 65%‏، والأسماك بنسبة 45 %، واللحوم الحمراء بنسبة 42%، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور بنسبة 111 %، والخضروات بنسبة 87%، والفواكه بنسبة 38%.

وأضاف العيادة أن التسويق يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي، ومنا هنا لا بد من الاهتمام به بدءاً من المدخلات الزراعية مروراً باختيار الأصناف التي يسهل تسويقها وحتى الوصول إلى زيادة الإنتاج الزراعي المستهدف في بعض المواسم، منوهاً بأهمية جهود حكومة المملكة متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وهو ما أسهم في توفير سلع غذائية وإستراتيجية في الأسواق المحلية.

وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً كبيراً عبر (هاشتاغ) خاص بها أطلقته الوزارة #جربها_في_موسمها، وذلك من عدد من الوزارات وإمارات المناطق والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى شركات الاتصالات وقطاع التجزئة والمؤثرين والمواطنين، حيث أثنوا على هذه المبادرة التي تدعم الإنتاج الوطني، وتسوِّق لخيرات الوطن وتعزز اقتصاده.

يُذكر أن المملكة تنتج العديد من أنواع الفواكه بأصنافها المتعددة وتصدر للعالم ما يفوق اكتفائها الذاتي، حيث بلغت نسبة الإنتاج المحلي للفواكه 1.4 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 45% ومن أبرزها التمر الذي حقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 111%، والبطيخ بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99%، والشمام بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 82.5%، والمانجا بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 62%، كما تتميز المملكة بإنتاج العنب، والرمان، والليمون، والزيتون، والفراولة، والموز، والبرتقال، والتفاح، والعديد من أنواع الفواكه الأخرى.