نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى وذلك بالاشتراك مع هيئة التخصصات الصحية وأشارت إلى أن التقديم على برنامج فني رعاية مرضى تتم إلكترونيًا من أجل التسهيل على المتقدمين، وأطلقت رابط تقديم فني رعاية مرضى حتى يتم استقبال طلبات المستفيدين، موضحة الأوراق المطلوبة بالإضافة إلى شروط قبول طلب فني رعاية مرضى حكومي كذلك.

التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى

حتى يتم قبول طلب التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى لا بد من توافر مجموعة من الشروط حتى يتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه، والتي على أساسها تم فتح باب القبول، من بينها تجهيز الأدوات الصحية المختصة بالتعقيم، ويمكن التسجيل في حال توافر الشروط التالية:

أن يكون صاحب الطلب حاصلًا على الجنسية السعودية.

ألا يكون ملتحق بأحد الوظائف الأخرى الحكومية.

أن يكون حاصلًا على مؤهل تعليمي لا يقل عن البكالوريوس.

أن يكون مؤهله في أحد التخصصات الطبية، وخصوصًا تخصص الأحياء والفيزياء والكيمياء.

يشترط أيضًا أن يكون حاصلًا على شهادة في اختبار اللغة الإنجليزية، وعلى رأسها اختبار الآيلتس.

رابط التقديم على فني رعاية مرضى

أما عن طريقة التقديم فقد شرحتها وزارة الموارد البشرية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التقديم على فني رعاية مرضى 1442.

إدخال البيانات المطلوبة منها البيانات الشخصية للمتقدم.

ثم رفع الأوراق الثبوتية للشهادات التعليمية والدورات والخبرات التي حصل عليها المتقدم.

موعد التقديم على برنامج فني رعاية مرضى

ومن خلال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على موقع التواصل الاجتماعي قد تم طرح موعد التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى أو برنامج رعاية مرضى للجنسين، والذي يبدأ من 4 يوليو 2021 الجاري، وينتهي في 8 من نفس الشهر، وذلك وفق بنود الاتفاقية التي تمت بين الوزارة والهيئة لاستقبال المتقدمين الجديد.

وهناك الكثير من الأهداف التي على أساسها قد تم طرح البرنامج، من بينها تعزيز مستوى المهارات الأساسية لرعاية المرضى، ويحصل المتقدمين على الكثير من الامتيازات من بينها الحصول على مكافأة شهرية، ودعم المواصلات كذلك.