نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء سيارة بنك البلاد يصل إلي 500 ألف ريال سعودي وكيفية الحصول عليه بالتفاصيل في المقال التالي

تمويل شراء سيارة بنك البلاد هو أحد اهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك البلاد. حيث يمكن التمويل عملاء بنك البلاد من الحصول علي سيارة العمر التي يحلم بها كل عميل, وسط مجموعة كبيرة من الامتيازات التي يقدمها البنك.ويقزم هذا التمويل بتوفير مبلغ تمويلي يصل إلي 500,000 ألف ريال سعودي, وهو مبلغ مالي يكفي لشراء السيارة التي يحلم بها العميل. ويعد بنك البلاد هو أحد وأهم وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية, والذي يتيح العديد من المنتجات التمويلية المختلفة ومنها تمويل بنك البلاد الذي يصل إلي 2 مليون ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل الحصول علي تمويل شراء سيارة بنك البلاد خلال هذا المقال. تمويل شراء سيارة بنك البلاد بالسعودية أعلن بنك البلاد عن إمكانية شراء سيارة وذلك وسط الامتيازات التالية: التمويل يصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

رسوم إدارية 1%.

أنظمة سداد مريحة جداً وأقساط شهرية تصل إلي 60 شهراً.

يمكن الخصول على التمويل بدون دفعات مقدمة.

دفعات أخيرة اختيارية.

سرعة عالية في إنهاء الإجراءات والحصول علي التمويل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة.

متاح للعملاء المحول لهم الراتب والغير محول لهم الراتب.

نسبة الاستقطاع 65%.

متاح لأصحاب العمل وأيضاً المتقاعدين.

إمكانية تأجير حتي عدد (3) سيارة.

إمكانية التنازل عن التمويل لصالح عميل آخر.

إمكانية عمل تفويض للقيادة داخل السعودية وخارجها مع إمكانية التفويض لأشخاص أكثر بغرض القيادة.

التأمين الشامل علي السيارة. شروط الحصول تمويل شراء سيارة بنك البلاد وضع بنك البلاد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي التمويل كالتالي: أن يكون العميل علي رأس عمل جهة معتمدة لدي البنك سواء كانت قطاع عام أو خاص.

ألا يزيد عمر العميل العامل عن 65 عاماً أو المتقاعد عن 70 عاماً عند سداد أخر قسط للتمويل.

ألا يقل عمر العميل الراغب في الحصول علي التمويل عن 18 عاماً.

أن يكون لدى العميل حساب جارى في البنك. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل هوية وطنية سارية الصلاحية.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

أوراق معتمدة تفيد بالالتزامات المادية الإجمالية للعميل خلال الشهر.

مستندات معتمدة تفيد بالراتب الشهري الخاص بالعميل.

بيان أو عرض سعري معتمد للسيارة الراغب في الحصول عليها.

كشف حساب بنكي معتمد لآخر 3 شهور للعملاء الغير محول لهم الراتب.

إثبات السكن وعمل كروكي دقيق لعنوان المنزل وفتح حساب جاري للعملاء الغير محول رواتبهم. وبهذا نكون قد تناولنا كافة التفاصيل الخاصة بتمويل السيارات من بنك البلاد. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شراء سيارة بنك البلاد يصل إلي 500 ألف ريال سعودي وكيفية الحصول عليه بالتفاصيل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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