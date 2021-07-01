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شروط التسجيل في برنامج ريف 1442 وخطوات تسجيل الدخول، حيث تشهد محركات البحث في جوجل نسبة بحث عالية عن طريقة وشروط التسجيل في برنامج ريف، حيث يرغب عدد كبير من المواطنين العاملين بمهنة الزراعة في التسجيل للحصول على الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية إلى المواطنين العاملين في المهن الزراعية، كما يرغب الجميع في معرفة الشروط المطلوبة، حتى يمكنوا من مدى معرفة استحقاقهم لهذا الدعم، لذلك سوف نقدم لكم اليوم رابط وخطوات التسجيل في برنامج ريف، والشروط المطلوبة في المتقدمين.
شروط التسجيل في برنامج ريف 1442
للحصول على الدعم المقدم من برنامج ريف، يجب استيفاء عدد من الشروط التي تم الإعلان عنها كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو يكون حاملاً لبطاقة تنقل.
- يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في أحد المهن الزراعية.
- عدم العمل في أي قطاع عام أو خاص.
- يجب أن لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 21 عام.
- لا يزيد دخل المتقدم عن 6 آلاف ريال.
- يجب تقديم كافة الأوراق التي تثبت مزاولة مهنة الزراعة أو أحد المهن التي تم تحديدها في البرنامج.
- يجب مراعاة كافة الالتزامات الصحية والفنية التي أعلن عنها البرنامج.
- امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط، وأن يكون مسجلا في منصة ريف.
طريقة التسجيل في برنامج ريف
في السطور التالية نقدم لكم طريقة التسجيل في برنامج ريف بالمملكة العربية السعودية:
- يتم الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية.
- ثم التوجه إلى خانة إنشاء حساب جديد.
- سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بكتابة البيانات، والتي تتطلب كتابة رقم الهوية، ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد،
- وكلمة السر وتأكيدها، ورمز التحقق.
- ثم النقر على تسجيل.
- ويتم الآن كتابة الرمز التي تم وصولة إلى رقم الهاتف.
- وأخيراً يتم النقر على التسجيل، حتى يتم التسجيل بنجاح.
تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة
يتم تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة للحصول على الدعم من وزارة التنمية الريفية في المملكة من خلال الخطوات التالية:
- أولاً يتم الدخول إلى بوابة ريف.
- ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم النقر على دخول.
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