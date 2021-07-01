نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإسكان برقم السجل بالموقع الإلكتروني لبرنامج سكني بوزارة الإسكان السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج سكنى في المملكة العربية السعودية لا تدخر وقت ولا موارد الجهات المعنية بالمملكة من أجل حل مشكلة الإسكان لدي المواطنين بتقديم التسهيلات والخدمات ليتمكن كل مواطن من الحصول على وحدة سكنية أوشقة لأبناء المملكة فقط لضمان حياة كريمة ويتم ذلك بالبحث والاستعلام عن الإسكان برقم السجل ضمن عده برامج إسكانية وقد سبق للوزارة خطة إسكانية عام 2017 أسفرت عن توزيع 280 ألف وحدة سكنية على جميع مواطني السعودية وقد قامت الوزارة بتكرار مبادره اخرى لزيادة نسبة تمليك الوحدات السكنية في المملكة إلي حوالي 70 ٪عند حلول عام 2030 بالاستعلام عن الإسكان برقم السجل.

كيفية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل

على المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على شقق أو وحدات سكنية يمكنهم الاستعلام عن الإسكان برقم السجل عبر الخطوات الأتية…

أولي الخطوات الدخول علي الموقع الإلكتروني موقع سكني.

ثم البدء للتسجيل والدخول من من خلال بوابة النفاذ الوطني.

الذهاب الى خدمات عامه والنقر على خدمه الإسكان الاستعلام عن الإسكان.

سوف يظهر أمامك عبر المتصفح الصفحة التي بها بيانات السجل المدني لمعرفه كافة الاستعلامات عن الإسكان.

تسجيل رقم السجل في الخانة المحدد له ثم إدخال كلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة الاستعلام سوف يظهر أمامك على الشاشة كل البيانات المراد الحصول عليها.

طريقة الاستعلام عن الإسكان من خلال رقم الهوية

من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة يمكن للمواطنين السعوديين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدة سكنية التعرف على وضع الحالة السكنية من مواعيد تسليمها والاستعلام عن البيانات الخاصة بالوحدة عن طريق الخطوات الأتية..

البدء لتسجيل الدخول إلى موقع سكنى برقم الهوية الوطنية. أو من الممكن الخيار عن طريق التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. الدخول الى الخدمات العامة عن طريق الضغط على تبويب الاستعلام. الضغط على أيقونة مستفيد ثم النقر على أيقونة تسجيل دخول. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد. الضغط على التالي والقيام باتباع كافة التعليمات لتسجيل البيانات والمعلومات بدقة.

شروط الدعم السكني في السعودية

من الضروري ويشترط أن يكون المتقدم أو المستفيد من الوحدات السكنية سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 25عاما.

ألا يكون قد سبق للمستفيد الحصول على أي خدمات من الدعم السكني سابقا من الوزارة.

يشترط على المستفيد من برنامج الدعم السكني أن يكون عائلا لأسرته.

للعلم.. قد أعلنت وزارة الإسكان والتنمية عن توزيع دفعة جديدة من أسماء المستفيدين من خلال البرنامج السكني في جميع أرجاء المملكة وذلك بالدخول الى موقع برنامج سكني من خلال الشبكات الإلكترونية والاستعلام والبحث عن الاسم باستخدام رقم السجل أو رقم الهوية.