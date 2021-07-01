قرض بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر مع التيسير

قرض بدون كفيل مع شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة التيسير توفر حلول تمويلية متنوعة للأفراد والشركات بالمملكة العربية السعودية ووفرت أيضاً التيسير إمكانية الحصول على التمويل بأقل عدد من المستندات المطلوبة وأيضاً فى أقل وقت ممكن من خلال الإنترنت ويتميز التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير بهامش ربح تنافسي.

قرض بدون كفيل لدى شركة التيسير للتمويل

توفر شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي نقدى و سريع ولا يشترط وجود كفيل وأيضا ً لا يشترط وجود تحويل الراتب لكى يتمكن المتقدم من طلب التمويل لدى التيسير للتمويل والذى يتميز بما يلي

يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأن التمويل لا يحتاج إلى كفيل.

القرض الشخصي من التيسير يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

تمويل التيسير يتميز بأنه تمويل لا يشتمل ضريبة القيمة المضافة.

فترة سداد التمويل ميسرة تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.

التمويل الشخصي الميسر من التيسير يتميز بالإيداع الفوري خلال 24 ساعة.

قرض التيسير لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

يستطيع المواطن السعودي المتقدم إمكانية التسوية المبكرة.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

حدد شركة التيسير للتمويل ضوابط محددة يجب توافرها في المواطن السعودي المتقدم لطلب التمويل الشخصي النقدي السريع والتى سوف نعرضها لكم الآن وهي

21 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل.

لا يستطيع العميل غير السعودي طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل.

6 أشهر هو الحد الأدنى لفترة عمل المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل لدى شركة التيسير.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي السريع لدى التيسير

العميل السعودي المتقدم بطلب الحصول على القرض الشخصي النقدي السريع لدى شركة التيسير للتمويل عليه أيضاً توفير عدد من المستندات وهي