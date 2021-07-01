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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية الحصول علي نتائج الاختبار التحصيلي عبر رابط قياس الوطنى في المقال التالي
قبل الدخول إلى الجامعة و الحصول على شهادة الثانوية العامة داخل المملكة العربية السعودية يجب علي الطلاب القيام بعدة اختبارات لبعض الشهادات الإضافية بجانب اختبارات الثانوية العامة في المواد الأساسية من أجل النجاح فيها، و تمكينهم من الحصول على الشهادة و الانتقال إلى المرحلة الجامعية بنجاح، مثل اختبار القدرات العامة، و الاختبارات التحصيلة، فتهدف هذه الاختبارات إلي قياس قدرة الطالب علي التحصيل الثقافي و العلمي بجانب التحصيلات الدراسية، فمثلا الاختبار التحصيلي يقيس قدرة الطالب علي التحصيل العلمي في اربع مواد علمية أساسية و هي الكيمياء و الفيزياء و الأحياء و الرياضيات، و تمكنه من إلمام المعلومات العلمية الأساسية بها، لذلك ينتظر الطلاب بفارغ الصبر، نتيجة الاختبار التحصيلي لهذه المواد، حتي يتمكن جميع الطلاب من الحصول علي الشهادة الخاصة بها، و استكمال جميع اوراقهم للالتحاق بالجامعة، و في المقال التالي سنعرض الرابط الخاص بالاختبار التحصيلي عبر موقع قياس الوطني.
ما هو الاختبار التحصيلي و ما أهميته :-
تتطلب الجامعات داخل المملكة العربية السعودية اجتياز الطلاب المتقدمين لها عددا من بعض الاختبارات بجانب اختبارات الثانوية الأسياسية، و ضرورة تقديم شهادات الاجتياز الخاصة بهذه الاختبارات في الأوراق و المستندات الرسمية المقدمة للتسجيل في الجامعة، و من أهم هذه الاختبارات، هو الاختبار التحصيلي، و هو عبارة عن عدد من الأسئلة متعددة الاختيارات، يتم تقديمها في كل من المواد التالية الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، و الأحياء، لقياس قدرات الطالب الدراسية و التحصيلية لهذه المواد، و الإلمام بالمعلومات و التفاصيل المهمة بها، التي تعتبر جزء أساسي من أجل المقررات الجامعية التي تُبني عليها بعد ذلك، و جاءت أهمية هذا الاختبار التحصيلي فيما يلى :-
- القياس التحصيلي لجميع طلاب الثانوية، و معرفة كل من قوة الطلاب في تحصيل المعلومات.
- تحفيز الطلاب علي الاهتمام بالتعليم و الدراسة، و الاستذكار بتركيز.
- العمل علي متابعة البرامج التعليمية اول بأول و العمل علي تطويرها.
- إفادة كل من الطلاب و أولياء الأمور عن مستوي الطلبة عبر اجتياز هذه الاختبارات.
خطوات معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية عبر منصة قياس :-
قام موقع القياس الوطني من خلال الإنترنت إتاحة الرابط الخاص بنتائج الاختبارات التحصيلية للطلاب داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول عليها بكل سهولة و معرفتها، و ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :-
- قم بالدخول الي الرابط الإلكتروني الخاص بمركز القياس الوطني.
- قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور الخاصة بك.
من خلال قائمة الاختبارات، قم باختيار اختبار التحصيلي.
- ستظهر لك الصفحة الخاصة بالنتائج، قم بالضغط عليها.
- انتظر قليلاً و سيتم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي الخاص بك.
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