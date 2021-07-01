الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، من أكثر ما يشغل بال الكثيرون في المملكة العربية السعودية في التوقيت الحالي، موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي تعتبر من أهم برامج الدعم والمساعدة التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وهذا بهدف مساعدتهم على المعيشة وتوفير حيا كريمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتشرف على المساعدة المقطوعة وزارة والموارد البشرية بالمملكة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

نظراً للأهمية الكبيرة التي تمتلك المساعدة المقطوعة بالنسبة للكثيرون في المملكة، أصبحت هي حديث الكثيرون وتتصدر باستمرار محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر الكثيرون موعد صرفها على أحر من الجمر، وقد صرح مصدر مسئول في وزارة الموارد البشرية أنه حتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمي لصرفها، وأكد أنه على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تزعم بتوقف صرفها نهائياً فالوزارة نفت تلك الشائعات كلها.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يمكن لكافة المواطنين المتقدمين في المساعدة المقطوعة الاستعلام عن موعد صرفها، وبالإضافة إلى معرفة أسماء المستفيدين في الدفعة الجديدة وهذا من خلال تلك الخطوات التالية:

الدخول المباشر عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الهوية الخاص بالمستعلم.

ادخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له.

الضغط على كلمة استعلام وستظهر أمامكم جميع تفاصيل المساعدة.

شروط المساعدة المقطوعة

خصصت وزارة الموارد البشرية المساعدة المقطوعة لعدد من الفئات، ومن بين تلك الفئات الأرامل والأيتام والمطلقات والعاجزين عن العمل وأسر السجناء، ووضعت الوزارة عدة شروط للحصول عليها، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأبوين، أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً، أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية أو أراضي وعقارات باسمه، لا يتعدى الدخل الشهري للأسرة ثلاثة ألاف ريال سعودي، بالإضافة لابد أن يكون من الفئات التي حددتها الوزارة لاستحقاق المساعدة.