نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للمطلقة وربة الأسرة من بنك التسليف كيفية التقديم على التمويل وشروط الحصول على التمويل في المقال التالي

قرض للمطلقة وربة الأسرة من بنك التسليف، بنك التسليف يساعد الأسر التى دخلها منخفض للحصول على قرض للتمكن من تحسين حالتهم ولذا يقدم قرض المطلقة وربة الأسرة من بنك التسليف كيفية التقديم على التمويل وشروط الحصول على التمويل حيث يتم القيام بكافة الإجراءات للحصول على القرض بسهولة. شروط بنك التسليف لقرض الأسرة أن يكون رب الأسرة لا يزيد دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالزوج والزوجة والأولاد خاصة إذا كان عمر الأولاد أقل من 24 سنة

وفي حالة وجود أبناء تزوجوا أو حاصلين على وظيفة حكومية لا يتم احتسابه ولا تُكتب بياناتهم.

يتم تقديم نموذج إقرار وتفويض في حالة المتقاعدين، ونموذج الهوية الوطنية وإقرار مهجور من بنك التنمية الاجتماعية . شروط بنك التسليف وقرض ربة الأسرة والمطلقة أولا يتم تقديم نموذج تسليم بريد وعليه توقيع العميل واسمه بالإضافة إلى توقيع واسم الموظف السعودي ووجود الختم أيضا لهما.

تقديم صورة من الهوية الوطنية ونموذج من سجل الأسرة وفيه الأبناء الذين يتم إعالتهم.

يتم تقديم صورة من هوية الكفيل.

يقوم الشخص الذي يطلب القرض بتقديم نموذج مطبوع وإدخال كافة البيانات إلكترونيا على بوابة البنك الإلكترونية.

الحصول على جميع التواقيع والأختام من جهات العمل والانتهاء منها قبل مرور 60 يوم.

تقديم أصل تعريف مفصل بالدخل الخاص بالكفيل وتوقيعه من جهة العمل والانتهاء من كافة التوقيعات قبل 60 يوم.

تقديم الأصل من حساب الآيبان حيث يتم تصديقه باستخدام الختم الرسمي للبنك.

يتم تقديم تصريح للبيانات يتم الحصول عليه من موقع وزارة الداخلية باستخدام صلاحية سارية.

تقديم تصريح للأبناء المعولين من الذكور والإناث بشكل مفصل ساري الصلاحية.

تقديم سجل لأفراد الأسرة ي حالة وجود مطلقة أو أرملة.

تقديم صورة طبق الأصل من شهادات الميلاد للأبناء.

تقديم نموذج ذوي العزبة يتم ملئ النموذج من على موقع البنك ومصادقته من أي فرع للبنك وذلك خاص للمرأة المطلقة.

تقديم نموذج أصل مطابقة الهوية للشهود من بنك التسليف .

تقديم أصل إقرار بذوي العزبة ومن ثم طباعته ومصادقته من أقرب فرع للبنك. طريقة التقديم لبنك التسليف قرض ربة الأسرة والمطلقة الوسوم عمر شويل - جدة قرض للمطلقة وربة الأسرة من بنك التسليف كيفية التقديم على التمويل وشروط الحصول على التمويل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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