نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية عبر توكلنا أو قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية، من الأمور التي يبحث عنها الطلاب، في المملكة العربية السعودية، من أجل الاطلاع على نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية، والقبول في الجامعات، حيث تشترط بعض الجامعات اجتياز اختبار التّحصيلي الفترة الثانية، كأحد الشروط الهامة للقبول بها، والاختبار التحصيلي عبارة عن إجراء اختبار موحد لجميع خريجي الثانوية، من أجل الاطلاع على مستواهم العلمي ومدى تحصيلهم خلال فترة الدراسة.

ماهو اختبار التحصيلي الفترة الثانية

ويقدم الاختبار التحصيلي الفترة الثانية باللغة العربية، وهو إجراء لمساعدة المؤسسات التعليمية، على اختيار الطلاب بناء على تحصيلهم المواد الدراسية في عدد من المواد، وترتكز أسئلة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية، في بعض المواد التالية من بينها، الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، ويتم اختيار الأسئلة بنسبة 20 في المائة من الصف الأول الثانوية، و30 في الصف الثاني الثانوي، و50 في المائة من الصف الثالث الثانوي، ولا يحصل الطالب على تقييم النجاح أو الرسوب، بل يحصل الطالب على الدرجة، ولها أهمية كبرى عند الجهة التي يتقدم إليها.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية

ورسميًا، أعلنت وزارة التعليم نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية، من العام الدراسي الجاري، بعد إنهاء عملية التصحيح الآلي في الاختبار، ومن المقرر إرسال نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية، إلى الجامعات والكليات السعودية بطريقة إلكترونية.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

وأتاحت الجهات المعنية، إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية عبر تطبيق توكلنا:.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عبر قياس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي، من خلال الدخول على موقع قياس من خلال التالي:

انقر للدخول إلى الرابط الإلكتروني للمركز الوطني للقياس .

سجل دخول برقم السجل المدني، في المكان المخصص.

انقر على زر أيقونة الاختبارات.

اضغط على زر اختبار التحصيلي.

الانتقال إلى الصفحة المخصصة عن اختبار التحصيلي.

انقر على زر تبويب النتائج.

يتولى النظام إظهار نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية.

رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي

وحددت الجهات المعنية، رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي الفترة الثانية لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، ويجب دفع الرسوم المقررة من أجل التسجيل في اختبار التحصيلي من خلال التالي: