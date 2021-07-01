نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور نتاج التحصيلي الفترة الثانية علي بوابه قياس 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صدور نتاج التحصيلي ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث اصبح بإمكان جميع الطلاب الاطلاع على النتائج الخاصة بهم من خلال بوابة قياس الوطنية، حيث تم أنشاء مركز قياس لتقليل حجم التعب والمجهود الذي كان يقابل الطلاب في الحصول علي درجات الاختبارات الخاصة بهم وتحديدا طلاب المرحلة الثانوية العامة السعودية والتي تم اختبار اكثر من مائة الف طالب في جميع أرجاء المملكة وفي انتظار الحصول علي نتائجهم خلال الأيام القليلة القادمة، ومن هذا المنطلق تم انطلاق خصية الاستعلام عن نتائج التحصيلي ويكون هذا الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني، كما انه سوف يتم أعلان النتائج عبر توكيل توكلنا.

موعد صدور نتاج التحصيلي 1443

وفي نفس السياق اعلنت أدارة مركز القياس الوطني في المملكة العربية السعودية عن موعد ظهور نتائج التحصيلي لهذا العام الدراسي الذي شارف علي الانتهاء، ويمكن الاستعلام نتائج اختبارات قياس للقدرات حيث اعلن المركز في وقت سابق أن نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولي سوف تكون من يوم الخميس 17 يونيو الموافق 7 دو القعدة من العام الجاري والتي تم تسجيلها من قبل ونتائج التحصيلي للفترة الثانية سوف تكون متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة بدء من يوم الخميس الموافق 1 يوليو القادم الموافق 21 ذو القعدة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443

واختبار التحصيلي احد اهم الاختبارات الأساسية حيث تعتبر مرحلة انتقالية للطالب قبل انتقاله إلى المرحلة الجامعية، وهذا الاختبار مخصص لاختبار وقياس مستوي الطالب ومدي الاستيعاب الذي يتجاوب معه الطالب، ومن هذا المنطلق تعتمد أدارة الجامعات السعودية قبولها للطلاب علي نسبه الاختبارات المجمعة للطالب في الثانوية العامة بلاضافة إلي درجات اختبار التحصيلي واختبار القدارات.

وشرحت أدارة بوابة قياس الوطنية ما هي الخطوات الأزمة لإتمام الاستعلام بشكل صحيح ولكن يجب عليك أولا التسجيل في قياس وبعد يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع قياس الرسمي.

تسجيل الدخول إلى الملف الخاص بطالب المراد الاستعلام عن درجات التحصيلي الخاصة به

تحديد خيار النتائج.

تحديد نوع الاختبار

اضغط علي أيقونة بحث

بعدها سوف يتم ظهور كافة الدرجات الخاصة بالطالب أو الطالبة، وحذرت وزارة التعليم السعودية من روابط مزيفة وخادعة علي مواقع الإنترنت حول نتائج قياس التحصيلي للعام الدراسي الحالي ، مشيرة إلي الإعلان عن النتائج سيكون عبر موقع قياس الرسمي وتطبيق توكلنا.