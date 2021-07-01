رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات وشروط القبول

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عمر شويل - جدة بوابة القبول الإلكتروني الموحد من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الطالبات الراغبات في التقديم للتسجيل في بوابة القبول الموحد وذلك نظرًا لقرب موعد بدء التقديمات في الكليات التقنية والجامعات داخل الرياض، ويمكن كذلك التعرف على نسب القبول الموحد للطالبات من خلالها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد وشروط القبول في البوابة الإلكتروني للقبول والتسجيل الموحد أيضًا.

بوابة القبول الإلكتروني الموحد

تتميز بوابة القبول الإلكتروني الموحد بتوفيرها الوقت والجهد على الطالبات من خلال تقديم الإرشادات المتعلقة بالتقديم للجامعات الحكومية مثل:

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة الملك سعود.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

ومن خلال رابط التسجيل الموحد للطالبات يتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بالتسجيل لكل جامعة.

طريقة التسجيل الموحد للطالبات

تحتاج الطالبات أو الطلاب من الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التقنية أو الجامعات الحكومية بالرياض معرفة آلية التسجيل الموحد وذلك للاستفادة من كافة الخدمات التي يحصل عليها خريجي الثانوية العامة ويمكن التسجيل للطالبات من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة القبول الإلكتروني.

يتم إتاحة عرض جميع التخصصات والشروط المتعلقة بكل تخصص لجميع الكليات التقنية والجامعات.

يتم التوجه بالصفحة الأولي إلى كلمة تقديم جديد.

يطلب بعد ذلك من المستخدم كتابة بعض المعلومات كرقم السجل المدني ونوع الاختبارات، والعام الدراسي المسجل بالشهادة، وكذلك الجنس ومن ثم يتم اختبار اسم مستخدم وكلمة مرور.

بعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على كلمة تابع التسجيل ليتم التحويل إلى صفحة أخري يتم كتابة بعض المعلومات الأساسية عن الطالبة كالاسم والدولة ورقم الجوال والحالة الاجتماعية وبعض المعلومات الأخرى.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة حفظ البيانات والمعلومات ليتم البدء في اختيار الرغبات الراغبة فيها الطالبة ضمن الرغبات المتاحة.

بعد الانتهاء من الرغبات يتم الضغط على كلمة حفظ الرغبات، ويتم بعد ذلك إرسال إشعار الترشح للمقابلة الشخصية للطالبات عبر البريد الإلكتروني وكذلك رسائل الجوال.

شروط القبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية

وهناك مجموعة من الضوابط التي يلزم توافرها لقبول الطلاب والطالبات بالعديد من الجامعات الحكومية، من بينها: