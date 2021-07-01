كيفية التسجيل في الدعم الريفي 1442 للأسر المنتجة وكافة شروط التقديم

زادت وتيرة البحث عن كيفية التسجيل في الدعم الريفي في أراضي المملكة العربية السعودية على الكثير من مواقع التواصل الشهيرة بين المواطنين وأبرزهم موقع “تويتر”، وقد أدركت الحكومة السعودية مدى احتياج عدد كبير من المواطنين السعوديين من محدودي الدخل إلى مساعدات مادية تيعنهم على ظروف الحياة الصعبة وتساعدهم في فتح المشروع الخاص بهم من أجل زيادة دخلهم وتحسين نوعية حياتهم، ولهذا أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الزراعة برنامج دعم يهدف إلى مد يد العون إلى صغار المزارعين ومحدودي الدخل يُسمى برنامج الدعم الريفي، ويساعد البرنامج الكثير من الأسر السعودية في زيادة الإنتاجية وتذليل كافة الصعاب والعقبات التي تواجههم، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط التسجيل فيه، فإلى نص المقال.

التسجيل في الدعم الريفي

يُعتبر برنامج الدعم الريفي من أكثر برامج الحكومة السعودية اهتماماً بالمواطن محدود الدخل حيث يساعده على إطلاق مشروعه الخاص من أجل تحسين نوعية حياته من خلال دفعات دعم مادية تعينه على تذليل كافة العقبات التي تواجهه، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للتسجيل في برنامج الدعم الريفي، فقط اتبع الآتي:

الخطوة الأولى ادخل إلى موقع منصة ريف الإلكترونية .

. ثم ابحث في الصفحة الرئيسية عن الأسر المنتجة للضغط عليها.

وبعد ذلك قم بكتابة كل البيانات المطلوبة من الإسم ورقم السجل المدني وتاريخ الميلاد ورقم الجوال واسم المشروع وسنوات الخبرة.

وفي النهاية قم بالضغط على تسجيل.

شروط التقديم في منصة ريف

يوجد شروط محددة لا بد من انطباقها في المتقدم حتى يستطيع التقديم في البرنامج والحصول على الدعم، وإليكم الشروط كالتالي: