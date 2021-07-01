نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد القبول الموحد في جامعات الرياض ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد القبول الموحد في جامعات الرياض يتم البحث عنها من قبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة ممن لديهم رغبة في الالتحاق بكليات وجامعات الرياض المختلفة فمن خلال القبول الموحد طالبات يتم الإعلان عن مواعيد القبول الموحد للطالبات ويمكنهم خلالها التقديم للجامعات المختلفة، وكذلك يتم تحديد مواعيد أخرى للطلاب ليتم السماح لهم من خلالها بالتقديم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد القبول الموحد في جامعات الرياض.

موعد القبول الموحد في جامعات الرياض

قامت اللجنة المختصة بالإعلان عن موعد القبول الموحد في جامعات الرياض وعلى من يريدون الالتحاق بالكليات التقنية والجامعات الالتزام بموعد التقديم على أن تكون المواعيد كالآتي:

مواعيد التقديم للطلاب عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة من 24/11/1442 وحتى 30/11/1442 مواعيد التقديم للطالبات عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة من 25/11/1442 وحتى 1/12/1442

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالجدول الزمني للتقديم وكذلك التخصصات المتاحة عبر بوابة القبول الموحد الخاصة بكل منهم.

التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني لجامعات الرياض

ويتم التقديم لهذه الجامعات وفق التخصصات المتوفرة عبر بوابة القبول الموحد للطالبات أو بوابة القبول الموحد للطلاب ومن ثم يتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة في حالة انطباق كافة الشروط على الطالبات المتقدمة أو الطالب والتي يتم وضعها من قبل إدارة كل جامعة.

الجامعات المشمولة في بوابة القبول الموحد

هناك بعض الكليات والجامعات التي يشملها التقديم من خلال بوابة التقديم الإلكتروني للطلاب والطالبات وتنقسم إلى:

الجامعات المشمولة للطلاب

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة بالرياض.

وكذلك الكليات التقنية المتوفرة بمدينة الرياض.

يتم التقديم لهذه الجامعات بالإضافة إلى الكليات التقنية وفقًا للتخصصات المتاحة ورغبات المتقدم للالتحاق بالكلية المرغوب فيها ومن ثم يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية للطلاب، ويجب أن تنطبق على الطالب الشروط التي تم وضعها من كل جامعة.

الجامعات المشمولة للطالبات