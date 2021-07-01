دوت الخليج – الطائف : في اليوم الخامس والأخير من ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول والذي انطلق تحت شعار بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر

وتنظمه عمادة شؤون الطلاب متمثلة في وحدة التطوير المهني والدعم الوظيفي والذي هدف إلى تعريف الطلبة الخريجين بمستجدات سوق العمل وتعزيز مهاراتهم معرفياً ومهنيا ولتعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها وتقديم الدعم اللازم لهم وفق احتياجاتهمً

تم إقامة جلسة حوارية تحت مسمى “دقيقة استشارة” امتدت إلى أربع ساعات كاملة هدفت إلى فتح باب النقاش والحوار بين الخريجين وأعضاء هيئة التدريس من تخصصات مختلفة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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