دوت الخليج – الرياض : د.سحر رجب أطلقت شركة جيني المشغلة لأول تطبيق على الهواتف الذكية في المملكة لتوجيه المركبات وحجز المشاوير بالتعاون مع وتين المنصة الوطنية للتبرع بالدم والتطبيق المعتمد من وزارة الصحة السعودية حملة دعم التبرع بالدم حول المملكة وذلك بتسهيل نقل المتطوعين للتبرع بالدم في أنحاء المملكة وتقديم خصومات هائلة على المشاوير من و الى مراكز التبرع حول المملكة.

حيث أطلقت جيني في اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي وافق يوم 14 يونيو الماضي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حملتها تحت عنوان ” مافي_غيرك ..لا تأجل ولا تسوف و تبرع بالدم” ومنحت خصم بقيمة 30% على الرحلات من و الى مراكز التبرع بالدم في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام كود ” حياة” . وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فلاح العنزي المدير العام لتطبيق جيني ” من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، أطلقتنا حملة تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم بهدف نشر التوعية بأهمية التبرع بالدم وتعزيز التضامن الاجتماعي وتنميته بين افراد المجتمع وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء ،إضافةً لتسليط الضوء على دور افراد المجتمع في تحقيق الامن الوطني للدم وتشجيع التبرع بالدم ليصبح سلوك مجتمعي دائم ” .

وعن إطلاق كود ” حياة ” أضاف العنزي ” قامت الشركة بتسمية برمز الخصم “حياة” بهدف التذكير بأهمية التبرع بالدم ومدى إسهامه في إنقاذ أرواح الأخرين “.

ومن جانبه علّق الرئيس التنفيذي للشركة يوجين بريكسيوس: “مبادرتنا تأتي من الحاجة المتزايدة لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وخاصة بعد جائحة كورونا وأثارها على شعوب العالم. وهذه ليست مبادرتنا الأولى تجاه المجتمع السعودي ، فقد أطلقنا قبل و خلال الجائحة وبالشراكة مع عدة منظمات وطنية مثل بنك الطعام السعودي و المؤسسة السعودية للسرطان و غيرها العديد من المبادرات إيماناً منا بأهمية المسؤولية المجتمعية بتحقيق التنمية المستدامة والتزاماً تجاه افراد المجتمع السعودي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيني تساهم في حملة دعم التبرع بالدم حول المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.