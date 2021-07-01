التمويل التكميلي بنك البلاد تعرف على مزايا التمويل والشروط المطلوبة للحصول عليه. حيث إنه هناك العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة لتقديم الخدمات للمواطنين. ومن بين هذه البنوك هناك بنك البلاد والذي يعتبر من أهم البنوك وأكبرها في المملكة العربية السعودية. كما إن بنك البلاد لزيه العديد من العملاء التي تثق به وتعتبره المصرف الخاص بها. ولذلك يبحث بنك البلاد عن أجدد الخدمات وأكثرها تميزاً حتي يتمكن من جذب ثقة العملاء دائما وكذلك رضائهم عن الخدمة التي يقدمها. ومن بين الخدمات التي يقدمها بنك البلاد هناك إمكانية الحصول على التمويل الشخصي التكميلي. ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض مميزات هذا القرض والشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على تمويل شخصي 30 راتب طريقة التقديم وأهم مميزات التمويل والشروط المطلوبة للحصول على عليه

التمويل التكميلي بنك البلاد

يتميز بنك البلاد بتقديمه للعديد من العروض والخدمات المميزة التي تجذب الكثير من المواطنين من مختلف أرجاء المملكة. ومن بين الخدمات التي يقدمها لعملائه هناك أنواع عديدة من التمويل الشخصي والقروض بأنواعها، وكذلك هناك القرض التكميلي. والمقصود بالقرض التكميلي هو إمكانية الحصول على قرض أخر بالإضافة إلي القرض السابق الذي تم الحصول عليه. كما إنه يقدم بنك البلاد القروض التكميلية من خلال شراء الأسهم المحلية والتي تقوم بسداد العقد السابق.

مزايا القرض التكميلي

كما تم ذكره سابقاً في الأعلي أن المقصود بالقرض التكميلي هو إمكانية الحصول على قرض أخر من نفس البنك الذي تم الحصول منه على القرض السابق وكذلك في نفس الفترة. ويقدم بنك البلاد القروض التكميلية عن طريق شراء الأسم المحلية وكذلك يقدم هذا القرض العديد من المزايا والتي يمكننا ذكرها كما يلي:

يتوافق مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية

يتمكن العميل من شراء أي اسهم اي مؤسسة توجد داخل قائمة الأسهم التي يقوم البنك بوضعها.

كما يتميز بسرعة عملية تنفيذ طلب القرض

تستمر مدة السداد لخمس سنوات

إمكانية دفع الأقساط حسب الدخل الشهري للفرد

وكذلك ليس هناك حاجة لوجود ضامن

مناسب مع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي السعودي وأهم الشروط المطلوبة

شروط الحصول على القرض التكميلي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها جميعاً حتي يتمكن العميل من الحصول على القرض التكميلي. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :