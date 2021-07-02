نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج حركة النقل الخارجي ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة التعليم السعودية عن طريق المتحدث الرسمي لها عن موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالإضافة إلى إطلاق رابط الاستعلام عن حركة النقل الخارجي والذي يتم من خلال نظام نور الإلكتروني أحد الأنظمة المتميزة التي تقدم العديد من الخدمات الإلكتروني للمنتسبين إلى وزارة التعليم، لذا سنطلق لكم رابط استعلام حركة النقل الخارجي في السعودية 1442.

موعد نتائج حركة النقل الخارجي

قامت وزارة التعليم السعودية باتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة للتسهيل على المعلمين والمعلمات، من بينها خدمة حركة النقل الخارجي والداخلي، والذي يمكن من خلاله الانتقال من مكان العمل إلى مكان آخر، تيسيرًا للجهد والوقت الذي يتم بذله عند الذهاب إلى المؤسسات التابعة للوزارة أو العودة منها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي ستتم في يوم 8 يوليو 2021 المقبل، والموافق ل 28 من شهر ذو القعدة الجاري، وتبدأ بعدها تقديم الاعتراض على النتائج، والذي يتم في يوم 13 من الشهر الجاري.

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

ويمكن إجراء استعلام عن حركة النقل الخارجي إلكترونيًا عبر تسجيل دخول نظام نور من خلال الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني ثم تسجيل الدخول.

يتم التسجيل عن طريق استخدام اسم مستخدم وكلمة السر الخاصة بالمعلم.

ثم الدخول إلى تبويب شؤون المعلمين.

النقر على خيار حركة النقل الخارجي من بين الخدمات المتاحة.

يليها النقر على تبويب استعلام.

ثم إدخال البيانات المطلوبة من خلال النظام، ويتم بعدها النقر على خيار إرسال حتى يتم التعرف على النتائج.

ستظهر النتيجة سواء بالموافقة أو بالرفض لطلب النقل الخارجي الذي قمت بتقديمه إلى الوزارة ضِمن إجراءات النقل التي تمت خلال الأيام السابقة.

وقد أكدت الوزارة أن الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي في جميع المدن السعودية سيكون خلال يوم 29 من شهر ذي الحجة المقبل، على أن يتم فتح باب التظلم الإلكتروني في نفس اليوم، ويستمر استقبال طلبات التظلم حتى يوم 4-1-1443 هجريًا، لافتةً إلى أنه سيتم اعتماد النتيجة النهائية خلال يوم 7 من الشهر الهجري المقبل.