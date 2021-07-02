نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل أعلنت عنه الجهة المختصة بتقديم الدعم الريفي إلى المتقدمين، حيث أن برنامج ريف هو أحد البرامج الخاصة بالدعم التي تقدمها الحكومة السعودية عن طريقة وزارة الزراعة من أجل تعزيز مستوى الأنشطة الزراعية في أنحاء عديدة في المملكة، لذلك يتم السؤال عن موعد صرف دعم ريف إلى جانب شروط دعم ريف لربات البيوت أيضًا أما عن الأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن، فيمكنهم التسجيل في دعم ريف إلكترونيًا وفق ما سنقدمه من خطوات.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

طرح العديد من المواطنين الكثير من الأسئلة عن دعم ريف وكان من بينها متى ينزل دعم ريف عقب التسجيل، وهناك حساب رسمي للبرنامج من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقوم بالإجابة على هذا النوع من الأسئلة.

وتمت الإشارة من خلال حساب ريف أن تسجيل مستفيد في بوابة ريف الإلكترونية يُمكن المواطنين المستوفين للشروط من الصرف في خلال 60 يوم عمل يبدأ حسابها من اليوم الأول لتقديم الطلب، وهناك مجموعة من الحالات قد يتأخر موعد الصرف لها أو نزول الدعم، ويرجع هذا إلى أسباب متعلقة بالبيانات التي يتم إدخالها من خلال البوابة.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

يمكن للمواطن السعودية الحصول على الدعم الريفي بمجرد التقديم ولكن ينبغي أن تتوافر الضوابط والشروط التي حددها البرنامج، والمتمثلة في التالي:

يلزم أن يكون المتقدم من أبناء المملكة الحاصلين على جنسيتها إضافة إلى ضرورة العمل في أحد المهن الزراعية.

ضابط العمر الذي قامت الوزارة بطرحه هو 21 سنة فما أكثر، ويلزم أن يكون دخل المتقدم الإجمالي لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من البرامج التمويلية التي توفرها لهم الحكومة لتحسين الدخل ومستوى المعيشة.

الحصول على وثيقة العمل الحر وحدد البرنامج استخراجها عن طريق وزارة الموارد البشرية.

تفعيل الحساب البنكي من أجل استقبال الدعم الريفي من خلاله.

رقم دعم ريف الموحد

من أجل الاستفسار عن الدعم الريفي والتعرف على متى ينزل دعم ريف 1443 فيمكن الاتصال على رقم 19930 وهو الرقم الموحد للبرنامج.

آلية التسجيل في دعم ريف

يمكن تسديل دعم ريف للأسر المنتجة باتباع الطريقة الآتية:

زيارة منصة ريف الإلكترونية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة منها الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وكلمة السر.

رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم النقر على تسجيل.

الدخول إلى الموقع والنقر على خيار تقديم.

يتعين إدخال البيانات الخاصة بالمشروع ورفع الأوراق والمستندات اللازمة منها التحليل المالي ورفع صورة من دراسة جدوى المشروع أيضًا، وبعدها يتم تقديم الطلب والانتظار في المدة التي تم تحديدها لنزول الدعم والتي أشار إليها حساب دعم ريف والتي جاءت كإجابة على سؤال متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل في الموقع وإدخال البيانات.