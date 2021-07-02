نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن| نتيجة التحصيلي الفترة الثانية عبر موقع قياس الوطني وتطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اختبار التحصيلي الفترة الثانية تم الإعلان عنها رسميا في المملكة العربية السعودية اليوم، وهو من أهم الاختبارات في المملكة العربية السعودية لطلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة، وذلك لاختبار وتقييم المهارات الخاصة بالطلاب وتشترط الكليات الحصول على درجات معينة لكل كلية حسب التنسيق ويقوم الطلاب الأن بالبحث عن نتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية، وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي عن نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الأولى وإليكم خطوات الحصول على نتيجة التحصيلي عبر موقع قياس الوطني وعن طريق تطبيق توكلنا.

نتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية

يمكنكم الحصول على نتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية للعام 1442هـ عن طريق موقع قياس الوطني وتطبيق توكلنا للطلاب المسجلين في اختبار التحصيلي:

نتيجة الاختبار التحصيلي عبر قياس

الدخول إلى موقع قياس الوطني وتسجيل الدخول برقم السجل المدني



إدخال رقم الهوية الوطنية

اختيار التخصص لطلاب الثانوية العامة

الدخول إلى النتائج وعمل بحث عن النتيجة برقم الطالب.

نتيجة التحصيلي الفترة الثانية عبر تطبيق توكلنا

يمكنكم الحصول على نتيجة التحصيلي عبر تطبيق توكلنا وتلك هي الطريقة الثانية لحصول طلاب الثانوية العامة المشاركين في اختبار التحصيلي على نتائج اختبارات القدرات “التحصيلي“.

تحميل تطبيق توكلنا على جهازك التسجيل في التطبيق بالإيميل الخاص بك الدخول إلى لوحة التحكم واختيار نتائج القياس البحث عن نتيجة التحصيلي برقم السجل

طريقة التسجيل في اختبارات قياس بالتفصيل

إليكم فيديو يوضح كيفية التسجيل في اختبارات التحصيلي لطلاب الثانوية العامة والإعداد للمرحلة الجامعية ويقدم الفيديو شرح وافي وشامل لخطوات التسجيل في التحصيلي:

وتُعد نتائج التحصيلي نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها من الطلاب أو مراجعة الاختبارات كما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب.