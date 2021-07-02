- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – الأحساء : هاني الطويل
نفذ مستشفى الملك عبدالعزيز ,ومسنشفي الامام عبدالرحمن الفيصل بالدمام التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالأحساء، برنامجاً تدريبياً يعنى بالسلامة النفسية للعاملين في مجال التمريض، هدفه الرئيس بحسب المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج “تحسين المرونة النفسية للعاملين في التمريض، وأقيم هذا البرنامج على أساس تطوعي”، مضيفاً “يأتي هذا البرنامج بعد سلسلة متواصلة من البرامج التي تنفذها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني والتي تعنى بالعاملين في المجال الصحي
وقال “تتحول المشاكل الصحية السلوكية المرتبطة بالضيق والإجهاد بين العاملين في مجال التمريض، إلى مشاكل صحية عامة في جميع أنحاء العالم، لذا نفذت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني هذا البرنامج المتميز، للمساهمة في معالجة هذه الأزمات ومساعدتهم لتخطي مثل هذه العقبات”، مؤكداً أن البرنامج انطلق فعلياً في شهر مارس الماضي، وبدأ بإرسال إعلان إلى جميع أقسام التمريض والتي تفاعلت بدورها مع هذا البرنامج
عيِّنت إدارة البرنامج مختصتين في هذا المجال وهما روان غازي وكريستا سيان، ومن أبرز مهامهما تلقي الحالات التي تحتاج إلى الدعم الاجتماعي، ويهدف البرنامج أيضاً والذي نفذته إدارة التمريض في المستشفى إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية المثلى من خلال زيادة الوعي والمناصرة والتعليم
تسعى الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، إلى الاستمرار في تنفيذ البرامج الذي تحافظ على سلامة الموظف البدنية والنفسية والاجتماعية، كأحد أهدافها الرئيسية، ويأتي هذا التدريب بعد التأثيرات السلبية التي شهدها العالم من جراء وباء كورونا المستجد، والذي أثر وبشكل سلبي نفسياً على العاملين في جميع المجالات وبالأخص المجال الطبي، والتمريض كانوا في الصفوف الأولى في مواجهة الأحداث المتتالية لهذا الوباء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء نفذ برنامج للعناية بالعاملين في التمريض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.