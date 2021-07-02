- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات شؤون الحرمين لاستقبال الحجاج 1442 وشروط أداء مناسك الحج في المقال التالي
استعدادات شؤون الحرمين لاستقبال الحجاج 1442؛ مع اقتراب حلول موسم الحج لهذا العام يتأهب الجميع لما سيتم إتباعه من إجراءات وقائية احترازية مشددة للحد من انتشار وباء كورونا، خاصًة بعد الإعلان عن اقتصار الحج على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولهذا يُتابع الجميع الاستعدادات التي سيتم القيام بها حفاظًا على صحة الحجاج، وهذا ما سنتعرف عليه الآن في خلال هذا المقال.
استعدادات شؤون الحرمين لاستقبال الحجاج 1442
لقد أعلن هاني بن حسني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ولأن الرئاسة وجهت تكليف لكل الهيئات والوزارات بضرورة التشديد على إتباع كل الإجراءات التي وضعتها اللجنة الصحية والحكومة من أجل إتمام مناسك الحج هذا العام.
والتي بدأت بإعطاء اللقاح لكل العاملين في الحرم المكي، حرصًا من الحكومة على صحتهم وسلامتهم، كما أنه يتم تعقيم وتطهير الحرم كل صلاة حتى يستطيع المصلين أداء الصلاة مع تطبيق أعلى معايير للصحة.
شروط أداء مناسك الحج هذا العام 1442
وبناءً عليه تم وضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لمن يُريد أداء مناسك الحج لهذا العام والتي تتمثل في الآتي:-
- بدايتها بتقديم طلب عبر رابط قامت بإطلاقه وزارة الحج والعمرة.
- بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الحاج حاصل على اللقاح جرعتين كاملين.
- أو جرعة كاملة مر عليها 14 يومًا، أو متعافِ ومتحصن.
- شدد حيدر أنه لن يَسمح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي بدون التسجيل.
- أو بدون حصوله على اللقاح، ولمح سيادته أن الحج سيقتصر على المقيمين والمواطنين بالأراضي السعودية.
- وعلى ان يكون العدد الإجمالي 60 ألف حاج.
- تم تحديد فئة عمرية يسمح له بأداء مناسك الحج وهي من 18 وحتى 65 عامًا فقط.
- خلو المتقدم لأداء مناسك الحج من أي أمراض مزمنة.
- وقد طالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الوجود في الحرم المكي.
- أثناء أداء مناسك الحج، مثل التباعد وارتداء الكمامة، والالتزام بعمليات التطهير والتعقيم.
- وفي نهاية حديثه عبر عن شكره وفخره واعتزازه أنه يعمل تحت القيادة الرشيدة.
- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.
- على حرصه على تقديم كل الخدمات التي تؤمن صحة الحجاج لهذا العام.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات شؤون الحرمين لاستقبال الحجاج 1442 وشروط أداء مناسك الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.