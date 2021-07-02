نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى المبارك – موعد إجازة عيد الأضحى ١٤٤٢-٢٠٢١ للبنوك و جميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والموظفين و موظفي البنوك عن موعد إجازة عيد الأضحى 2021 في السعودية، ويترقب الجميع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص و الحكومي، في الأيام القادمة، حيث تستند الوزارة على قراراتها على الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك هو المناسبة الثانية، التي شرعها الدين الإسلامي للمسلمين، ليحتفل الجميع بشعيرة الحج، بعد وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وصوم المسلمين من غير الحجيج يوم عرفة، الذي يسن صيامه، أن أجر صيامه يعادل مغفرة سنتان.

يأتي عيد الأضحى في اليوم الموالي ليوم عرفة، ويحرم صيامه ويقدم فيه المسلمين الأضاحي تقربا لله عز وجل وأسوة بنبي الله إبراهيم عليه السلام، وتعطي الدول الإسلامية والعربية في هذا اليوم إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى 1442 القطاع الحكومي

تعطي وزارة الخدمة المدنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد مختلفة وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حسب القطاع الذي يشغله الموظف.

بناء على تلك اللائحة فإن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي 2021 تبدأ عادة في الخامس من شهر ذو الحجة وتستمر حتى يوم 15 ذو الحجة ويتوافق ميلاديا 25 يوليو 2021 وهو أخر أيام التشريق، ويعود بذلك الموظفين الى دوامتهم في السادس والعشرين من يوليو 2021.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 1442

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تبدأ من يوم 8 ذو الحجة وتنتهي في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة.

وكانت شركة تداول السعودية، قد أعلنت إن إجازة عيد الأضحى المبارك، سوف تبدأ بنهاية تداول يوم 15 يوليو 2021، والعودة ستكون الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021 البنوك

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1442، في البنوك والمؤسسات المالية ومراكز المال بجميع أنشطتها من يوم السادس من ذي الحجة 1442 الموافق السادس عشر من يوليو 2021، وتستمر حتى يوم 14 ذو الحجة الموافق الرابع والعشرين من يوليو.