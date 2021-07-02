كيف اطبع تصريح الحج 1442 عبر أبشر لموسم حج 2021

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عمر شويل - جدة كيف اطبع تصريح الحج 1442 هي خدمة مهمة حاليا؛ حيث يتم طباعة تصريح الحج إلكترونياً وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية خصوصًا أن جميع الحجاج يُطلب منهم تصريح الحج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج ولذلك يقوم الحجاج بالبحث عن كيفية طباعة تصريح الحج عبر الإنترنت، وهذا التصريح يكون من إختصاص شركات الحج المعتمدة بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا هذا على ثقفني سوف نقوم بذكر كيفية طباعة تصريح الحج ١٤٤٢ ه‍ بالتفصيل

كيف اطبع تصريح الحج 1442 عبر منصة أبشر

يعتبر الحصول الإلكتروني على تصاريح الحج لهذا العام من الأمور التي سهلت على الحجاج السعوديين والأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على التصريح وذلك بشرط أن يكون الحج له حساب على منصة أبشر الإلكترونية ومن هنا سوف نعرض خطوات طباعة التصريح من خلال منصة أبشر وهي كالآتي:

أولا يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم التسجيل على المنصة.

يتم بعد ذلك اختيار (خدمة تصاريح الحج).

ثم ادخال رقم السجل المدني للحاج وأيضاً يتم إدخال تاريخ الميلاد.

ثم يتم الضغط على زر” إصدار تصريح الحج”.

وأخيراً على الحاج طباعة التصريح.

كيف أطلع تصريح الحج ١٤٤٢ من خلال المسار الإلكتروني

قامت وزارة الحج والعمرة بتسهيل الحصول على على تصريح الحج ١٤٤٢ه‍ وذلك من خلال المسار الإلكتروني حيث أن هذه البوابة تعتبر من أهم البوابات الإلكترونية التي قامت بتسهيل الحصول على تصريح الحج وذلك يتم بسهولة من خلال الخطوات التالية.

أولا يجب الدخول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ثم يتم بعد ذلك الدخول على صفحة” الخدمات الإلكترونية”.

ثم يتم النقر على أيقونة (حجز الخدمات).

ثم يتم تسجيل عدد الحجاج والمدينة.

ثم يتم تحديد برنامج الحج المناسب للحاج.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وذلك في الأماكن المحددة لذلك.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة به وأيضاً يتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص به.

النقر على زر” تسجيل الطلب”.

ويتم بعد ذلك إظهار الرسوم التي يجب على الحاج أن يقوم بدفعها.

ثم يقوم المستخدم بسداد الرسوم وذلك يتم عن طريق قنوات السداد المتاحة.

وبعد القيام بسداد الرسوم ؛ سوف يتم إصدار تصريح الحج وذلك حتى يتمكن من الحج إظهار هذا التصريح حتى يتم السماح له بأداء فريضة الحج.

شروط الحصول على تصريح الحج ١٤٤٢

لقد قامت وزارة الحج والعمرة بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الفرد الذي يريد إصدار تصريح الحج وهي نفسها شروط الحج هذا العام 1442 كالآتي:-

يجب أن يكون الحاج الذي يريد الحصول على تصريح الحج عمره يتراوح بين ( ١٨ إلى ٦٥) عاما.

أن يكون الحج يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المزمنة.

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحج هذا العام من الفئات المحصنة وهم ( المحصن ، محصن متعاف من الإصابة ، محصن بجرعة واحدة من التطعيم وقد مر عليها أربعة عشر يوماً).

وفي أثناء الحج سوف يكون لزاما على جميع الحجاج الإلتزام بإرتداء الكمامة والحد من التجمعات وذلك للحفاظ على صحة الحجاج.

الاستعلام عن تصريح الحج ١٤٤٢

من الممكن الاستعلام عن تصريح الحج وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الحج السعودية وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:-

أولا الدخول على رابط الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج.

ثم يتم إدخال رقم الحجز أو يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ثم يتم النقر على أيقونة” إرسال طلب”.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كيف اطبع تصريح الحج 1442 لموسم عام 2021 بالتفصيل وأيضاً تعرفنا على طرق إصدار التصريح والشروط التي يجب مراعاتها في الحاج للحصول على التصريح وكيفية الإستعلام عن تصريح الحج ١٤٤٢ه‍.