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عمر شويل - جدة تعرف إجازة الوضع على إنها تلك الإجازة التي يتم القيام بها في حالة الوضع، ولا تقتصر تلك الإجازة على الزوجة فقط، بل يمكن للزوج أيضا الحصول على إجازة وضع في حالة استقباله لمولود جديد، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 113 من القانون السعودي، والتي جاء فيها أن إجازة المولود لها شروط وفترات معينة وحالات يمكن فيها تمديد فترة الإجازة سواء كان التمديد بأجر أو بدون أجر، نكشفها لكم جميعها بمزيد من التفصيل عبر السطور التالية.

متى يمكن تمديد إجازة الوضع لكلا من القطاع العام و الخاص؟ وهل هناك إجازة وضع للوالد؟

وبداية نتحدث عن تفاصيل إجازة الوضع الخاصة بوالد المولود، وفيها تلك الحالة يمكن للأب أن يحصل على إجازة تقدر مدتها بحوالي ثلاثة أيام، وتكون تلك الأيام مدفوعة الأجر بالكامل وذلك كما سبق و أشرنا إلى ما نصت عليه المادة 113 والتي نصت أيضا على أن إجازة الوضع للأب تكون في خلال أول سبعة أيام من تاريخ الوضع.

وقد أشارت المادة 113 على أن إجازة الوضع للأب الهدف منها هو مساعدته على القيام بكافة الإجراءات المطلوبة في تلك الحالات، كما يجب عليه تنفيذ المعاملات المختلفة الخاصة في حالات الولادة، ومنها على سبيل المثال: التسجيل الحكومي للرضيع علما بأن شروط تلك الإجازة تطبق على العاملين في كلا من القطاع العام و الخاص.

أما عن إجازة الوضع الخاصة بالموظفة أم المولود، فإنه في هذه الحالة يمكن للموظفة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل تكون مدتها أكبر من مدة الإجازة التي يحصل عليها الوالد، حيث تحصل الأم الموظفة عند الوضع على إجازة تقدر مدتها بحوالي عشرة أسابيع، وتلك الإجازة يمكن للأم أن تقوم بتوزيعها في أي وقت أرادت خلال العام الواحد.

يجدر الإشارة إلى أن إجازة الوضع الخاصة بالأم، يمكن القيام بها على الأقصى في موعد قبل أربعة أسابيع منذ موعد تاريخ الولادة ، بشرط تقديم جميع المستندات و الأوراق الصحية الى صاحب العمل، علما بأن تلك الشروط تطبق على إجازة الوضع لكلا من القطاع الخاص والعام

من ناحية أخرى فقد نصت المادة 113 على أنه لا يجوز للشخص صاحب العمل، أن يقوم بتشغيل العاملة الواضعة في خلال فترة الست أسابيع الأولى منذ تاريخ الولادة ، كما يحق للأم الموظفة أن تقوم بطلب شهر إجازة إضافي على مدة إجازتها ولكن في هذه الحالة يكون الشهر بدون أجر .

متى يمكن أن يكون تمديد إجازة الوضع لمدة شهر مدفوعة و بأجر ؟

وقد شملت المادة 113 على أن هناك حالة استثنائية، يكون فيها للموظفة الحق في الحصول على إجازة و مدتها شهر واحد مدفوع الأجر، و ذلك في حالة كان الطفل المولود :

معاقًا

مريضًا

حيث أنه في تلك الحالتين يحتاج إلى وجود مرافقة من أجل الرعاية الطبية التي يحتاج إليها.

متى يمكن أن يكون تمديد إجازة الوضع لمدة تزيد عن الشهر ؟

يمكن للأم الموظفة أن تقوم بتمديد إجازة الوضع الخاصة بها إلى مدة تقدر بحوالي 6 شهور، وذلك في حالة تعرض الأم إلى إصابة أو حدث لها اضطراب صحي في خلال عملية ولادتها، علما بأنه يجب تقديم جميع المستندات والأوراق التي يمكن بها تأكيد الحالة الصحية للأم الموظفة.