نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة عيد الاضحي في السعودية وبداية إجازة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت صلاة عيد الاضحي في السعودية من الأمور الهامة وخاصة لأن عيد الأضحى المبارك قد اقترب، ويبحث الكثير من المواطنين على التعرف على ميعاد عيد الأضحى، وتوقيت الصلاة وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

توقيت صلاة عيد الاضحي في السعودية

إصدارات المملكة العربية السعودية توقيت عيد الأضحى في كافة المناطق سواء كانت خميس مشيط وحفر الباطن أو جدة أو جيزان ونجران أو ينبع أو غيرها.

سوف نستعرض مواعيد عيد الأضحى في الأماكن المخصصة إلى الصلاة، وسوف يتم عيد الأضحى صلاته في تمام الساعة الخامسة والنصف، وتختلف من مدينة إلى أخرى ولكن بفارق بسيط من التوقيت.

متى تبدأ صلاة العيد في السعودية 1442

تقيم جميع المدن شعائر صلاة العيد في صباح يوم عيد الأضحى، ولكن بفارق توقيت حيث:

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة في السادسة وثمانية دقائق صباحًا.

أما صلاة العيد في المدينة المنورة تكون بتوقيت السادسة و4 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 5: 36 صباحًا.

توقيت عيد الأضحى سوف يتم صلاته في الدمام في الخامسة و 19 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى في أبها 6:02 صباحًا.

صلاة العيد في حائل موعدها 5: 51 صباحًا .

موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 6:05 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في نجران 5: 57 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جازان 05: 6 صباحًا .

موعد صلاة العيد في تبوك 10: 6 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في سكاكا 5: 57 صباحًا.

بداية إجازة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية

قرارات المملكة العربية السعودية بأن تكون بداية إجازة عيد الأضحى هي يوم وقفة عرفات، والذي يوافق يوم التاسع عشر من شهر يوليو وسوف تستمر الإجازة 4 أيام العيد، وبعض القطاعات العامة والخاصة تحصل على إجازات تتراوح من 4 إلى 10 أيام، ويستعد المواطنين في كافة البلدان العربية من الآن إلى الحصول على إجازة عيد الأضحى.

تحدثنا في هذا المقال عن توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية، وتحدث معها عن جميع التفاصيل حول موعد صلاة عيد الأضحى، وحددنا توقيت الصلاة في الكثير من البلدان بالمملكة العربية، فعيد الأضحى من المناسبات المباركة في كافة الدول الاسلامية..