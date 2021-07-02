متاح الآن 60 ألف ريال منتج آهل بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التسليف

متاح الآن منتج آهل من خلال موقع بنك التسليف الذي يطلق عليه اليوم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويقدم البنك العديد من التمويلات الاجتماعية التي تخدم المواطن السعودي والمواطنة السعودية لمساعدتهم على تحمل ظروف الحياة في المملكة العربية السعودية ومن أجل تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي ويمتاز بأنه قرض متوافق مع تعاليم الإسلام حيث أن التمويل يعطى بدون فوائد مالية مستحقة وكذلك بدون موافقة الكفيل ولكن فقط للموظف بالحكومة السعودية ولكن هناك مميزات متعددة لجميع الفئات المتقدمة لطلب تمويل منتج آهل في السعودية سوف نتعرف عليها عبر موقع ثقفني ومتاح الآن الحصول على القرض من خلال رابط التقديم على منتج آهل بالتقسيط المرن لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية.

أهم الشروط الواجبة للحصول على قرض منتج آهل في السعودية

قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية يمتاز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يمنح التمويل بأقساط شهرية ميسرة بدون فوائد عليها ولكن لن يتم الموافقة على طلب التمويل إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج بنك التنمية الاجتماعية توفير موافقة الكفيل الغارم لجميع الفئات المستفيدة من منتج آهل في السعودية ولكن يستثنى جميع الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

منتج آهل في المملكة يحتاج أيضاً توفير دخل ثابت شهري مناسب للتمويل يجب أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي ويفضل أكثر من ذلك.

يطلب التمويل كذلك أن يكون عمر العميل المتقدم من واحد وعشرون عام ويصل إلى ستون عام كحد أقصى للتقديم على تمويل منتج آهل في السعودية.

مميزات الحصول على منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

منتج آهل في السعودية يمتاز بتوفير أقساط شهرية ميسرة لمدة طويل الأجل حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير كما يمتاز بأن التمويل لا يحتاج لدفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي وهناك مزايا متعددة لدى منتج آهل السعودي سوف نوضحها كما يلي بكافة التفاصيل: