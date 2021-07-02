نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عبر قياس Qiyas وتطبيق توكلنا 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية ، عقب إعلان هيئة التقويم والتدريب المهني بالسعودية في منتصف شهر يونيو الماضي نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الأولى، يترقب بشغفٍ الطلاب والطالبات بالمملكة و أولياء أمورهم، إعلان نتائج الطلاب والطالبات في الفترة الثانية عبر موقع قياس الالكتروني أو عبر تطبيق توكلنا، استكمالاً لإجراءات التقديم بالجامعات، ومن الجدير بالذكر أن الاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، هو الأساس لقياس مستوى تحصيل الطلاب في الثلاث سنوات الماضية من مرحلة الثانوية العامة، عن طريق إجراء اختبار في مادة اللغة العربية وعدة مواد أخرى، حيث أنه يتم التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد، وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات، بعد مرور ثلاثة أسابيع من انتهاء الطلاب من أداء الاختبار التحصيلي.

نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية عبر قياس و تطبيق توكلنا

عقب الانتهاء من أداء الاختبارات التحصيلية لخريجي الثانوية العامة، يقوم المسؤولون بتصحيح الاختبارات ومراجعتها بصورة آلية، وفقًا لمعايير ومواصفات معينة، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا أو عن طريق موقع قياس Qiyas الالكتروني فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات بشكل دقيق.

موعد نتائج الاختبارات التحصيلية 1442هـ

أعلنت التقويم والتدريب المهني عن موعد نتائج الاختبارات التحصيلية، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتهاء من أداء الاختبار، حيث انها أعلنت نتائج الفترة الأولى الشهر الماضي يوم الخميس الموافق 17 يونيو، في حين انها قررت إعلان نتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو 2021 م على موقع قياس الالكتروني وتطبيق توكلنا.

نتائج الاختبار التحصيلي عبر توكلنا 1442هـ

أطلقت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة عدة خدمات متنوعة تخدم المواطن السعودي وغير السعودي في المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية تطبيق توكلنا، الذي يعتبر من أهم التطبيقات التي دشنتها الحكومة السعودية، فهو يوفر للمواطنين خدمات الكترونية كثيرة من أهمها استعراض الحالة الصحية للمواطنين و خاصة بعد انتشار جائحة كورونا في المملكة، حيث أنه يُسهم بشكل كبير في اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتنبيه المواطنين بأماكن الإصابة بالفيروس، ومن اهم خدمات توكلنا أيضًا توفير لخريجي الثانوية العامة بالمملكة إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية ( قياس ) بكل سهولة وأمان من خلال الخطوات الآتية:

تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول.

على الهاتف المحمول. النقر على أيقونة تسجيل جديد، فى حالة عدم وجود حساب، مع ادخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم و تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

والدخول على التطبيق والنقر على أيقونة رصد النتيجة في حالة وجود حساب من قبل، مع ضرورة الالتزام بتحديد نوع الاختبار.

ظهور النتيجة و الاستعلام عنها بشكل الكتروني.

نتائج الاختبار التحصيلي عبر قياس Qiyas برقم السجل المدني.

يستطيع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الاختبار التحصيلي من خلال الدخول على موقع قياس الالكتروني، واتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع قياس Qiyas الالكتروني.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ( كلمة المرور الخاصة ورقم السجل المدني ).

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة النتائج وتحديد نوع الاختبار التحصيلي لمعرفة النتيجة.

يُعد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات بعد المرحلة الثانوية من أهم الإجراءات اللازمة لتقييم الطلاب ومعرفة مهاراتهم وقدراتهم قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية.