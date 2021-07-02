سمو أمير القصيم يشيد بجهود جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وحماية الطلاب من الغلو والإرهاب

دوت الخليج – واس : أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وتصحيح المفاهيم الفكرية وحماية الطلاب من أفكار الغلو والإرهاب.

وقدم سموه شكره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود وفريق العمل بالجامعة القائمين على برامج الوعي الفكري ، مؤكدا أن هذه الجهود تعزز من قيم التسامح والاعتدال والوسطية والانتماء الوطني ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وكان سمو أمير القصيم اطلع أمس (الخميس) على تقرير جامعة القصيم الذي يرصد برامج الوعي الفكري، حيث استفاد منها 19799 مستفيداً ، شملت تنفيذ 58 برنامجاً بإشراف وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم بالتعاون مع وحدات الجامعة المختلفة.

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