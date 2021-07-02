نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم مقالاً جديداً عن كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل حيث أن الشركة الوطنية للتمويل تقدم فرص تمويلية ممتازة دون الحاج لضامن أو تحويل رواتب ، وتتميز القروض المقدمة من الشركة الوطنية للتمويل بفترات السداد الميسرة ، وتقدم منتجات تمويلية مثل قروض شراء السيارات وقروض شراء العقارات ومن خلال مقالنا الحالي نستعرض لكم طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل والشروط اللازم توافرها لذلك والقروض العقارية تقدم من خلال بنك سامبا أيضاً كما تقوم شركة الراجحي المالية بتقديم العديد من قروض الراجحي العقارية عبر موقعها الإلكتروني.

كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل

كما هو الحال في الحصول علي التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة ، نتعرف أيضا علي طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل من خلال الخطوات التالية :

الدخول علي الرابط الخاصة بالشركة الوطنية للتمويل عبر الإنترنت.

اختيار أيقونة تقدم بطلبك الآن.

مليء بيانات النموذج الخاص بطلبات الأفراد أو الشركات حسب حاجتك.

اسم مقدم الطلب ، اسم العائلة ، رقم الهوية الوطنية ، رقم الجوال ، الدخل الشهري لا يقل عن 4500 ريال ، البريد الإلكتروني.

قم باختيار السلعة المطلوب تمويلها : سيارة أو تورق أو مرابحة سيارة.

قم باختيار فرع الشركة الأقرب لك ما بين : الرياض ، جدة ، الدمام ، القصيم ، خميس مشيط.

تقوم بعد ذلك بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية النقدية.

ثم تقوم بعد ذلك بإدخال قيمة الدفعة المقدمة.

بعدها تقوم بعد ذلك بتحديد سعر السيارة أو السلعة.

بعد ذلك تقوم بعد ذلك باختيار موديل السيارة أيضاً أو السلعة.

أخيراً تقوم بالضغط علي تقديم الطلب.

كما تتيح الشركة التقدم للحصول علي القروض من خلال الاتصال علي الرقم الثابت 920011811 أو زيارة احد الفروع الموضحة بالخطوات السابقة وعناوينها بموقع الشركة ، ويمكنكم التعرف علي التمويلات العقارية من البنك السعودي الفرنسي.

مميزات القروض التمويلية المقدمة

تتميز القروض من الشركة الوطنية للتمويل عن العديد من قروض البنوك مثل القروض التي يقدمها بنك التنمية وغيره ، وأهم مميزاته الآتي :

التمويل بصيغة المرابحة الحلال.

الحصول الفوري علي التمويل.

هامش مرابحة تنافسي.

قيم مالية كبيرة للقروض المقدمة.

لا حاجة لتحويل راتبك عبر الشركة.

لا حاجة لوجود ضامن.

السداد يخضع للتقسيط حتي خمس سنوات.

فترة الموافقة حتي ثماني وأربعون ساعة.

إيداع نقدي للمبالغ المطلوبة في حساب العميل.

مصوغات شراء قرض الأفراد

الاسم الأول للعميل.

اسم العائلة للعميل.

رقم الهوية الوطنية للعميل.

رقم الجوال الخاص بالعميل.

الدخل الشهري للعميل بحد أدني 4500 ريال.

البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

نوع السلعة ( القرض ) تورق أو أيجاره سيارة أو مرابحة سيارة.

المدينة أو الفرع التابع له العميل.

الالتزامات الشهرية لدي العميل.

قيمة الدفعة الأولي المقدمة.

سعر المنتج ( إن كان سيارة وسنة صنعها )

التواصل مع الشركة الوطنية للتمويل

يستطيع المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية التعامل مع الشركة الوطنية للتمويل عن طريق التواصل مع خدمه العملاء عبر البريد الإلكتروني :

[email protected] ، أوعبر الهاتف الموحد 920011811 ، أو زياره أي فرع من فروع الشركة الوطنية للتمويل كما يمكن تقديم شكوي أو استفسار عبر الموقع الإلكتروني بملي نموذج بالبيانات التالية :

تصنيف ونوع الشكوي.

الاسم ورقم الهوية لصاحب الشكوي.

رقم الجوال والبريد الإلكتروني لصاحب الشكوي.

رقم العقد الخاص بصحاب الشكوي مع الشركة.

وأخيراً كتابة محتوي الشكوي في الخانة الكبري جهة اليمين وإرفاق أي مستندات تخص الموضوع والضغط علي إرسال.

منتجات تمويل الأفراد من الشركة الوطنية للتمويل

تقدم الشركة الوطنية للتمويل لعملائها من الأفراد بعض المنتجات التمويلية المميزة ، والتي نستعرض لكم بيان بها بالنقاط التالية :

1. منتج التمويل الشخصي للأفراد أو ما يعرف بمنتج تمويل التورق.

2. منتج التأجير التمويلي الخاص بالسيارات.

3. منتج تويل مرابحة سيارات.

4. منتج تمويل مرابحة العقارات التجارية.

5. منتج تمويل برنامج كفالة.

6. منتج التمويل بضمان مؤسسة النقد العربي السعودي.

شروط الاستفادة من تمويل الشركة الوطنية بدون كفيل

حددت الشركة الوطنية للتمويل بعض الاشتراطات الخاصة بالحصول علي تمويل بدون كفيل ضامن نتعرف عليها كالآتي :

يشترط أن لا يقل سن مقدم الطلب عن 21 علم وقت تقديم الطلب.

أن لا يقل راتب مقدم الطلب عن 4 آلاف ريال شهرياً.

أيضاً أن يكون مقدم الطلب قد أمضي مدة 6 أشهر خدمة مثبته لدي صاحب العمل الخاص به.

كما يمكنكم التعرف علي شروط ومميزات تمويل منتج آهل بدون كفيل من بنك التنمية عبر موقعنا.

اعتراض تسوية الهلاك الكلي للسيارات

تقدم الشركة الوطنية للتمويل إمكانية تقديم اعتراض علي قيمة تسوية خاصة بسيارة ممولة منها وقد حدث لها إهلاك كلي وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولاً من خلال صفحة الاعتراضات والشكاوى علي موقع الشركة الوطنية للتمويل.

نقوم باختيار تصنيف الشكوي : الإيجار التمويلي للمركبات عقد التمويل.

ثم نحدد نوع الشكوي : اعتراض علي تسوية الهلاك الكلي.

بعدها نقوم بمليء البيانات التالية :

الاسم – رقم الهوية – رقم الجوال.

البريد الإلكتروني – رقم العقد.

بعد ذلك نكتب محتوي الشكوي أو الاعتراض ونرفق المستندات المعززة للطلب.

وأخيراً نضغط إرسال لإتمام العملية.

ويمكن تقديم الطلب عن طريق رابط صفحة الشكاوى والاقتراحات علي موقع الشركة الوطنية للتمويل.