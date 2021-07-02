تمويل التورق الشخصي المزايا ورابط التقديم على البنك السعودي الفرنسي

تمويل التورق الشخصي ، يتم تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية الشخصية من خلال البنك السعودي الفرنسي مع الخدمات التنموية الأخرى، من ضمنها البطاقات الائتمانية والتمويلات العقارية والشخصية بالإضافة إلى تمويل الأعمال والمنشآت، هذا ويتوفر تمويل التورق للعملاء الذين يريدون تسديد رسوم المدارس أو في لشراء السيارة أو الاستثمار حيث سيتم تأمين هذا القرض مع وجود بعض المزايا أبرزها التوافق مع الشريعة الإسلامية والموافقة الفورية علي منح العميل التمويل.

تمويل التورق الشخصي وما هي مزاياه البارزة

الميزة الأولى هي التوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها

تتم الموافقة عليها التمويل في ذات اليوم عند إكمال الإجراءات

إعادة التمويل في حال تم تسديد 20% من التمويل الشخصي الحالي

الحالي حجم التمويل يصل إلى نحو 2.5 مليون ريال سعودي

التسديد سيكون على مدى خمس سنوات بحد أقصى

الرسوم الإدارية تبلغ 1% أو ما يقارب 5000 ريال أيهما أفضل

إعفاء الورثة في حال حدثت الوفاة.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل البنك السعودي الفرنسي

يجب إحضار مجموعة من المستندات للحصول على تمويل الأفراد الشخصي والمستندات هي:

كشف حساب بنكي صادر عن بنك العميل الحالي

جلب نسخة عن أصل الهوية الوطنية

فتح حساب جاري في المصرف السعودي الفرنسي

إحضار خطاب تعريف مستخرج من جهة العمل

خطاب تحويل الراتب أيضا من جهة العمل.

كيف أقدم على تمويل التورق للأفراد