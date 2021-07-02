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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل التورق الشخصي المزايا ورابط التقديم على البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي
تمويل التورق الشخصي ، يتم تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية الشخصية من خلال البنك السعودي الفرنسي مع الخدمات التنموية الأخرى، من ضمنها البطاقات الائتمانية والتمويلات العقارية والشخصية بالإضافة إلى تمويل الأعمال والمنشآت، هذا ويتوفر تمويل التورق للعملاء الذين يريدون تسديد رسوم المدارس أو في لشراء السيارة أو الاستثمار حيث سيتم تأمين هذا القرض مع وجود بعض المزايا أبرزها التوافق مع الشريعة الإسلامية والموافقة الفورية علي منح العميل التمويل.
تمويل التورق الشخصي وما هي مزاياه البارزة
- الميزة الأولى هي التوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها
- تتم الموافقة عليها التمويل في ذات اليوم عند إكمال الإجراءات
- إعادة التمويل في حال تم تسديد 20% من التمويل الشخصي الحالي
- حجم التمويل يصل إلى نحو 2.5 مليون ريال سعودي
- التسديد سيكون على مدى خمس سنوات بحد أقصى
- الرسوم الإدارية تبلغ 1% أو ما يقارب 5000 ريال أيهما أفضل
- إعفاء الورثة في حال حدثت الوفاة.
ما هي الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل البنك السعودي الفرنسي
يجب إحضار مجموعة من المستندات للحصول على تمويل الأفراد الشخصي والمستندات هي:
- كشف حساب بنكي صادر عن بنك العميل الحالي
- جلب نسخة عن أصل الهوية الوطنية
- فتح حساب جاري في المصرف السعودي الفرنسي
- إحضار خطاب تعريف مستخرج من جهة العمل
- خطاب تحويل الراتب أيضا من جهة العمل.
كيف أقدم على تمويل التورق للأفراد
- يمكن تسجيل الدخول عبر رابط البنك السعودي الفرنسي للتمويل الشخصي
- قبل وضع المعلومات قم الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن الموجودة في أول الصفحة
- اكتب اسمك ونوع الجنس واسم العائلة الكامل
- اكتب عمرك والجهة المشغلة والدخل الشهري
- اكتب مكان الإقامة ورقم الهاتف الشخصي
- ضع البريد الإلكتروني الذي تستعمله
- حدد نوع المنتج ورقم هويتك واختر اللغة التي تفضلها
- اختر نوع القطاع الذي تعمل فيه إن كان شبه حكومي أو متقاعد خاص أو حكومي أو القطاع العسكري أو للعاملين على حسابهم الخاص
- أخيرا اضغط على أيقونة التقديم سيتم التواصل معك من خلال الاتصال على رقمك أو من خلال إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني لتفيدك بحالة الطلب.
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