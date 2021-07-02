في ظل التطور المشهود في ملف تمكين المرأة السعودية والاهتمام بتطوير الهوية الوطنية لأبناء وبنات الشعب السعودي ، في مناخ يوفر المساواة بين الجنسين تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ، فقد دأبت حكومة المملكة العربية السعودي علي الاهتمام بأحد الأعمدة الأساسية لبناء الإنسان السعودي ، وهو ملف صحة المرأة والذي نتطرق له من خلال مقالنا اليوم عن حقوق المرأة الصحية بالمملكة ومواد القانون السعودي في هذا الشأن المهم للمجتمع بالكامل ، وكافة الحقوق الخاصة بالمرأة السعودية تقع تحت تنظيمات الشريعة الإسلامية والفتاوي الشرعية من قبل هيئة الإفتاء والأنظمة الحاكمة للمملكة ، ومن خلال الفقرات التالية نتعرض لأساسيات حقوق المرأة من الفحوص الطبية والتشخيصات العلاجية والمشورة الطبية ومتابعة الحمل والإنجاب وتنظيم الأسرة ، تماشياً مع ملف حقوق المرأة في العمل بالقاطع الخاص السعودي.

حقوق المرأة الصحية بالمملكة ومواد القانون

يتناول ملف الحقوق الصحية للمرأة السعودية نقاط مهمة للغاية تشمل كل ما يتعلق بصحة المرأة في جميع مراحل حياتها كالآتي :

إجراء الكشوف الطبية لكافة الأمراض المعدية وغير المعدية في سرية وخصوصية.

إعطاء المشورات الطبية والتوجيهات العلاجية في مراحل السن المختلفة ومراحل الحمل والإنجاب وما بعدها.

توعية التحديد للنسل والصحة الإنجابية وتوضيح الرأي الشرعي لذلك الأمر.

الإشراف الطبي علي الوسائل الطبية لتنظيم الإنجاب تحت رعاية طبية مجانية من وزارة الصحة.

حق توفير بيئة طبية آمنة للإنجاب ورعاية حديثي الولادة.

يجب توفير كوادر طبية عالية الخبرة في كل مراحل الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية.

يحق توفير الموثوقيه والأمان والخصوصية في الفحوص والبيانات والمعلومات الطبية للمريضة وستر العورة.

تقديم الحقوق المدنية للبالغة من العمر 18 عام وفق القانون السعودي بالموافقة الذاتية علي إجراء الجراحات.

مواد النظام الصحي بالمملكة

تنص مواد النظام الصحي بالمملكة علي بعض المواد الهامة بخصوص تقديم الرعاية الطبية للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة وما يسبقها ويليها وهي :

أولاً باب صحة المرأة السعودية : وفق المادة الرابعة من النظام الصحي والخاصة بصحة الأم والطفل وبرامج التحصين. توفر المملكة حقوق الرعاية والتوعية والخدمات الصحية من خلال سلسلة من أقسام منشآت الراعية الصحية بكل مناطق المملكة. توفير الاهتمام الكامل بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأم والجنين.

ثانياً باب الصحة الإنجابية والتناسلية : وتهتم من خلاله الوزارة بتقديم الخدمات للحوامل من فترة ما قبل الحمل مروراً بالحمل والولادة وما بعدها. ويمكن للحامل اختيار أماكن المتابعة والولادة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

ثالثاً باب حالة الحمل وتاريخ الولادة : ومن خلالها تتعرف الحامل علي الطريقة المتوقعة للولادة. سماحيات الحركة في فترة المخاض ووضعيات الجنين. موافقة الأم علي إجراء الجراحة القيصرية. قص العجان من عدمه أثناء الولادة إلا عند الضرورة وبموافقة الأم. تواجد مرافق أثناء عملية الولادة دون تعدي علي الخصوصيات. الدعم الاجتماعي والطبي والجسدي أثناء المخاض من طاقم الرعاية الطبية.

رابعاً باب المساعدة علي الإنجاب : توفر الدولة وحدات المساعدة علي الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. تلتزم تلك المراكز بتقديم الخدمات بشكل آمن وعادل طبقاً لأحكام الشريعة. توفر الدولة مراكز حكومية وخاصة لعلاج تلك الحالات عند الرجال والنساء.

خامساً باب الإجهاض : وهو إجراء علاجي أو جراحي لإنهاء حالة حمل غري مرغوبة. ويجرم القانون السعودي هذا الإجراء تماماً. يستثني القانون حالات التأثر الجسدي والعقلي علي الأم إن كان عمر الجنين تحت 120 يوم. يتم الإجهاض بموافقة اثنين من الأطباء المختصون وبقرار لجنة طبية وفق شروط وأوضاع تبعاً للائحة التنفيذية. اللائحة الخاصة بهذا الأمر من قبل هيئة كبار العلماء هي 22- 1 برقم 140 وتاريخ 20-6-1407. لا تجيز اللائحة الإجهاض إلا لمبرر شرعي في حدود ضيقة. يجوز إسقاط الحمل في مرحلة الأربعين يوم لمبرر شرعي ودفع ضرر. ليس من الجائز إسقاط الحمل خوفاً من مشقة الإنفاق أو العجز عن التكاليف للمعيشة والتعليم أو حتي للاكتفاء بعدد الأبناء. لا يحق للزوجين إسقاط الحمل إلا بقرار اللجنة الطبية بعد استنفاذ وسائل منع خطره علي الأم. غير ممكن إسقاط الحمل في مرحلة اكتمال الأربعة اشهر إلا بقرار المختصين أن بقاؤه يسبب موت الأم.



الخريطة التفاعلية لملف صحة المرأة السعودية

تأتي الخريطة التفاعلية لملف الصحة الخاص بالمرأة في المملكة لتوضح خطوات الرعاية الطبية بداية من مرحلة ما قبل الزواج كالآتي :

تعطي إمكانية حجز موعد خدمات طبية للصحة الإنجابية.

مواعيد تنظيمية لخدمات الأمومة والطفولة عن طريق خدمة موعد من وزارة الصحة.

توفر خدمات طبية للأطفال.

ملفات تفاعلية ومقالات توعوية للمرأة بخصوص صحتها الجسدية.

الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج.

الكشف علي الأمراض الوراثية مثل أمراض الدم والالتهاب الكبدي وأمراض نقص المناعة.

توفير الخيارات والبدائل الطبية للموقع عليهم الكشف في حال اكتشاف حالات مرضية.

ويمكنكم الاطلاع علي المزيد بخصوص ملفات الصحة وتمكين المرأة من خلال بوابة المنصة الوطنية الموحدة.