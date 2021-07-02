نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثاني عشر الإمارات 2021 من المرحلة الثانوية عبر موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثاني عشر الإمارات 2021 اقتربت من الظهور بعد أن أعلنت وزارة التربية عن مواعيد ظهور النتائج في الثانوية العامة عبر بوابة معلوماتي للعام الحالي، والتي تشمل أيضاً نتائج الصف العاشر والحادي عشر، وموعد ظهور نتائج الصفوف الثامن والتاسع ، ومن الرابع وحتى السابع، ومن الأول وحتى الثالث في كل مراحل التعليم، لتنتهي بذلك أعمال الامتحانات في الدور الأول لحين إشعار أخر فيما يخص الطلاب المتبقين للإعادة.

مواعيد نتائج طلاب الإمارات 2021

انهت وزارة التربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اختبارات نهاية العام الدراسي في ظل اتخاذ تدابير وقائية لم تكن مسبوقة، وقد اختتم الطلاب امتحاناهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وها نحن نقترب ساعة تلو الأخرى من موعد إعلان النتائج على مستوى جميع الصفوف والمراحل الدراسية، والتي ستكون بشكل متدرج بمشيئة الله، بما يتيح عملية الاستعلام في سهولة ويسرة، بداية من فتح استعلام نتائج الثاني عشر، وحتى الصف الأول الابتدائي، وقد حاء في جدول مواعيد ظهرو نتائج طلاب الإمارات عبير بوابة معلوماتي وموقع وزارة التربية ما يلي:

موعد نتائج الصف الثاني عشر من نتيجة الثانوية العامة في الإمارات يوم الأحد 4 يوليو 2021. موعد نتائج الصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية يوم الإثنين 5 يوليو 2021. نتائج الصفين الثامن والتاسع يوم الثلاثاء 6-7-2021. نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع يوم 7/7/2021. نتائج الطلاب من الصف الأول وحتى الثالث يوم 8/7/2021.

نسب نجاح نتائج الثانوية العامة الإمارات

سوف تصدر وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات تقرير حول نسب النجاح في جميع المدن والمحافظات، وترتيب قائمة الطلاب العشر الأول في كل صف دراسي بالتحديد نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر، وذلك مع بداية الإعلان عن النتائج من عشيرة يوم الأحد القادم.

رابط نتائج الثاني عشر 2021

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الإمارات سيكون بالمقام الأول من خدمات موقع وزارة التربية عبر بوابة معلوماتي، ويمكن الدخول على الموقع والانتقال إلى بوابة معلوماتي والنظم الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لدعم الطالب والمعلم والعملية التعليمية الإلكترونية، وكان لها دور كبير في إنهاء الخدمة بشكل سهولة ويسر.