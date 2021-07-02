دوت الخليج : تحرير كتابي / هيئة التحرير _ تصوير : محمد قاسم لاشي أجمل من صورة معبرة من الطبيعة .. صفاء شمس وعبور طير ونخلة براقة للأصالة ومُزن تسرُ الناظرين , وتناغمٌ في الصورة , طير يحلق بأجنحته مرفرفا على حافة قُرصِ أشعة الشمس الحارقة يُظله سعف النخلة العامرة بالحب… مشهد للغروب..يُعلمنا الغروب أنه لا بد من الرحيل ، سيرحل عنا من نحب , وسنرحل يوما عمن نحب ولن يبقى سوى طيب الأثر

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