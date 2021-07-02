نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل دلاله البنك الأهلي والحصول علي منزل معا ومعرفه الشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل دلاله البنك الأهلي من اهم التمويلات التي اطلقها البنك الأهلي بالإضافة إلي ذلك الحصول أيضا علي منزل لك ولأسرتك والذي يناسب احتياجاتك. كما تم الإعلان عن التمويل عبر الصفحة الرسمية للبنك علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما اعلن البنك أيضا حديثا عن مجموعه عروض من أهمها عروض كيا البنك الأهلي 2021 ومعرفه شروط العروض وكيفيه الحصول عليها. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن برنامج الأهلي التأجيري 50/50 بدون رسوم ومعرفه الشروط اللازمة للبرنامج. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نوضح التمويل ومعرفه اهم شروطه بالتفصيل وكيفيه تقديم الطلب الكترونيا بالخطوات.

تمويل دلاله البنك الأهلي

اعلن البنك عن تمويل دلاله وكذلك اعلن أيضا أن مصطلح دلاله هو مبلغ الوساطة التي يتقاضاها الوسيط العقاري. أو ربط البائع بالمشتري أو بالمجهود الذي قام به وذلك لإتمام عمليه البيع وموافقه ودفع المال من قبل المشتري. حيث قام البنك باحتساب تمويل الدلالة التي تكون علي العميل دفعها للوسيط ويتم أضافته لمبلغ التمويل وبعدها يقوم البنك الأهلي بإصدار شيكين عند الإفراغ. ويكون الشيك الأول مبلغ العقار والشيك الأخر لقيمه الدلالة.

شروط تمويل دلاله

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن مجموعه شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يحصل علي المنتج بكل سهوله. وهذه الشروط نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

يجب أن لا يزيد مبلغ تمويل دلاله عن 2.5% من قيمه العقار.

يتم التأكد من صحه توقيع الوسيط علي العرض في خانه الدلالة.

يجب أن يكون الإجمالي العام لمبلغ تمويل الدلالة لا يتخطى نسبه استقطاع دخل العميل.

يتم أحضار مستندات الوسيط وهو السجل التجارية له و هويه المالك أو من ينوب عنه.

كيفيه الحصول علي تمويل دلاله

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل وهو عبر زياره اقرب فرع تابع للمستفيد في جميع أنحاء المملكة أو الاتصال علي الرقم 8002441005 إذا كنت تستخدم الجوال والاستفسار اكثر عن البرنامج. بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان أيضا عن التقديم الإلكتروني والذي سوف نقوم بشرحه لكم عبر الخطوات الأتية: