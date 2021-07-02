نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن طلب منحة ارض من الديوان الملكي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن طلب منحة ارض من الديوان الملكي بالمملكة يقدم الديوان الملكي العديد من الخدمات والمنح، لإعانة المواطنين من محدودي الدخل، ويلجؤون للديوان الملكي بطلب المساعدة سواء المادية أو العلاجية، وأيضا طلب منحة للحصول علي سكن مناسب، من خلال الأراضي المقدمة لغير القادرين، ويمكن الاستعلام عنها لمعرفة الشروط وطريقة الحصول علي ارض من الديوان إلكترونيا، من خلال موقع وزارة البلدية والقروية والسعودية للمواطنين، لمتابعة منح الأراضي والقبول بالشروط لتحصل عليها، وذلك عن طريق تقديم نموذج طلب علي منحة ارض من الديوان الملكي، وهناك صيغة للطلب عند التقديم وسنتكلم علية من خلال هذا التقرير وموقع ثقفني.

خطوات الاستعلام عن طلب منحة ارض من الديوان الملكي بالمملكة

تعد منحة ارض الديوان الملكي من اهم المنح التي يبحث عنها المواطنين، من غير القادرين للحصول علي قطعة ارض لبناء سكن لهم، ثم تتعدد طرق التقديم لطلب المنحة، وتتمثل في تعبئة نموذج للحصول علي قطعة الأرض الخاصة، ويمكن معرفة الفائزين بالأرض من خلال برقية من الديوان بالمملكة، وهناك نموذج لخطاب سنوضحه اسفل للتقديم علي طلب الأرض وهو:

نموذج طلب منحة ارض من الديوان الملكي بالمملكة:

السلام عليكم ورحمة الله

أتقدم إلي جلالتكم بطلب الحصول عل قطعة ارض سكنية ضمن مدينة (اذكر المدينة) نظرا لحاجتي الشديدة لها، حيث استوفيت جميع الشروط الواجبة لمنحي الأرض، كما لم يسبق لي الحصول علي أي قطعة ارض، ولا امتلك أي قطعة ارض، وأتعهد لجلالتكم بانه في حالة ثبوت خلاف ما اقر من معلومات، فاني التزم برد الأرض لكم، واخضع إلي كافة العقوبات من قبل نظام مكافحة التزوير. وعليكم السلام.

ويمكن بعث هذا النموذج كبرقية للديوان، وممكن أيضا عن طريق البريد الإلكتروني، ثم كتابة هذه البيانات الشخصية:

اسم المتقدم لطلب منحة الأرض. رقم السجل المدني. تاريخ الميلاد ومحل الميلاد. رقم حفيظة النفوس. عنوان المتقدم بالتفصيل. رقم الجوال الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن منح أراضي الديوان الملكي إلكترونيا

ادخل علي الرابط الرسمي لمنصة الوطنية المتحدة. الضغط علي رمز دليل الخدمات من القائمة. ثم النقر علي رمز الاستفسار عن منحة الأرض من القائمة. الضغط علي رمز بدء الخدمة. تسجيل الدخول بالبيانات التي تم أنشاءها الحساب، ثم رقم السجل المدني. اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة. ثم الضغط علي Grants. وحدد خدمة البحث لمنح ارض من القائمة. ثم عرض ستفتح صفحة تحتوي علي جميع البيانات المطلوبة.

شروط استلام أرض الديوان الملكي

اعلن الديوان الملكي هناك شروطا يجب علي المتقدمين معرفتها للحصول علي منحة ارض من الديوان للسكن: