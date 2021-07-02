جامعة جدة وأبرز المعلومات عن معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية

جامعة جدة تعتبر إحدى الجامعات الحديثة التي تم تشييدها المملكة العربية السعودية. حيث تأسست في عام 1435 هجريًا. لتخدم الطلاب في كافة بقاع المملكة. حيث حرصت طوال الأعوام التي استمرت بها على تقديم أفضل خدمة للتعليم الجامعي. إيمانًا منها بدور الجامعة في العثور عن باحثين وقادة يقدموا خدمات تفيد المجتمع في المستقبل. لذلك وفرت الجامعة مجالات عديدة أمام الطلاب لكي يختاروا منها التخصص الذي يرغبوا في دراسته خلال مرحلة التعليم العالي بالجامعة. ومؤخرًا افتتحت إدارة الجامعة معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية وإليكم أبرز المعلومات عنه.

وظائف الجامعة

حيث أعلن رئيس الجامعة . الدكتور عدنان الحميدان. تدشين مشروع معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية. وذلك بهدف تقديم الدعم للشباب والفتيات في جدة. لكي يستطيعوا تحويل الأفكار الإبداعية الخاصة بهم إلى متاجر رقمية. بالاستعانة بـ حاضنات الأعمال. حيث يُعد ذلك المشروع دعم مباشر لرواد الأعمال من الشباب الناشئ. والذي يواجه صعوبة بالغة في دعم أفكاره الإبداعية. علاوة على أن المشروع يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين تلك الشباب ورجال الأعمال التي ستقدم لهم يد العوّن من خلال الدعم المادي والتسويقي لأفكارهم التي ستخدم المجتمع بأكمله.

جامعة جدة القبول والتسجيل

وكما تتيح الجامعة إمكانية القبول والتسجيل من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجامعة على شبكة الإنترنت. وذلك للحصول على اسم المستخدم. وكلمة المرور. مع العلم أنه يجب استيفاء البيانات الشخصية بالكامل. في حال إذا كانت غير مسجلة على مركز المعلومات.

الجامعة حكومية أم خاصة

كما أن الجامعة من أبرز الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية. وتحرص على تقديم خدمة تعليم مميزة للطلاب السعودية. علمًا بأنها كانت تُصنف كإحدى الجامعات الخاصة الأهلية المتوفرة في السعودية. ولذك أعلن الملك فيصل بن عبد العزيز بتأميمها لتصبح جامعة خاصة تخدم أبناء المملكة بصورة مجانية. دون أي عناء في دفع مصروفات إضافية. ومن أهم أهداف الجامعة تقديم أفضل خدمة في مرحلة التعليم الجامعي. علاوة على انها تخدم تطوير مجال البحث العلمي. علاوة على إمداد الطلاب بالدعم اللازم لتمية المهارات الإبداعية التي يتمتعوا بها. كما تقوم الجامعة بـ تعزيز روح المنافسة بين الجامعات الحكومية في السعودية. وتقديم وظائف للشباب. مع الحرص على تنمية المواهب الشابة التي تخدم المجتمع.