نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا سواء بدون رقم الهوية أو برقم الهوية تعتبر خدمة هامة لتحويل الرصيد بين عملاء شركة الاتصالات السعودية stc بشكل سلس، تتوفر الخدمة داخل وخارج المملكة وأيضا ها العديد من الطرق سواء عن طريق تطبيق mystc أو برمز التحول المباشر كما سنتعرف، وعملية التحويل من سوا مفوتر تخضع لشروط أيضًا سنتعرف عليها.

خدمة تحويل رصيد سوا

تتيح شريحة سوا إلى مستخدمي باقات stc المميزة مسبقة الدفع إمكانية إتمام عملية تحويل رصيد إلى رقم آخر بشكل سهل عن طريق عدة طرق سهلة.

يتم تحويل رصيد من سوا لسوا بتكلفة نص ريال على أي عملية تحويل سواء من تطبيق stc الجديد أو من رموز الخدمات.

تظهر أهمية تحويل رصيد سوا عند الحالات الطارئة أو السفر داخل السعودية كما أنها وسيلة سريعة للتعاملات المالية عن بعد!

توفر شركة اس تي سي السعودية لعملاء سوا بالإضافة إلى طريقة التحويل العديد من الباقات المتميزة من الشركة سواء للمكالمات أو الإنترنت.

شروط طريقة تحويل رصيد سوا لسوا

وضعت سوا شروط في طريقة تحويل رصيد العميل من التطبيق لسوا يجب الالتزام بها للحصول على الخدمة بشكل صحيح وعدم مواجهة صعوبات وهي كالتالي:

الحد الأدنى لتحويل الرصيد هو 5 ريال. الحد الأقصى لتحويل الرصيد هو 20 ريال. قيمة تحويل رصيد سوا المتاحة في mystc هي (5 – 10 -15 – 20) فقط. يجب بعد إتمام تحويل سوا أن يكون الرصيد المتبقي في محفظة الذي قام بالتحويل هو 20 ريال. خطوط سوا المفوترة لا يمكن التحويل منها ولكن يمكن التحويل إليها. لا يمكن التحويل إلى خط موبايلي وزين.

طريقة تحويل رصيد سوا لسوا من تطبيق mystc

تعتبر طريقة التطبيق هي الأكثر إقبالًا وسط طرق تحويل سوا لسوا بين المستخدمين وتتم عملية التحويل كالتالي:

أولًا الدخول إلى تطبيق mystc الجديد. ثم الضغط على زر “إدارة” ثم اختيار “تحويل”. بعدها يعطيك خيارين اختر منها “إرسال رصيد”. ثم تختار اسم جهة الاتصال التي تريد التحويل لها ويجب أن تكون مسجل لرقم سوا. هنا سيتم تحديد المبلغ المراد تحويله (5 – 10 -15 – 20) ريال. ستصل رسالة لرقم سوا الذي قمت بالتحويل له بقيمة الرصيد المحول.

طريقة تحويل رصيد سوا لسوا برقم الهوية

توفر شركة الاتصالات السعودية الطريق التقليدي لتحويل الرصيد من سوا عن طريق رمز تحويل في حالة معرفة رقم هوية المرسل إليه وهو كالتالي:

إرسال الرسالة التالية على الرقم 1500: *133* رقم سوا المرسل إليه * قيمة رصيد المحول * رقم هوية المرسل إليه#. ستصل رسالة إلى مستلم رصيد لإتمام العملية ويجب عليه إدخال رقـم الهوية الخاصة به للاستلام.

طريقة تحويل رصيد سوا لسوا بدون رقم الهوية

وفرت شركة الاتصالات السعودية stc أيضًا طريقة توي رصيد سوا بدون الحادة إلى إدخال رقم الهوية بشكل مباشر وسلسل كالتالي:

إرسال رسالة نصية على الرقم 1500 بها: *133* هاتف المرسل إليه * المبلغ المراد تحويله#. ستصل رسالة إلى مستلم تحويل رصيد سوا ولكي يستلم الرصيد عليه إرسال رسالة نصية إلى 1500 كالتالي: *133* رقم الهوية الخاصة برقمه#. هنا تكتمل عملية تحويل رصيد من سوا لسوا مفوتر في المملكة.

وبهذ نكون قد تعرفنا في هذا المقال على الخدمات التي توفرها شركة الاتصالات السعودية من أجل خدمة تحويل الرصيد من سوا.