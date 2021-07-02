اشتراطات إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونيا من موقع أمانة سؤال يدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، وتقوم المملكة بتسهيل تلك العملية بتوفير أماكن مخصصة للذبح وإمدادها بالتجهيزات اللازمة ، وكذلك تقوم المملكة بإطلاق مواقع إلكترونية لخدمة ذلك الغرض وللتسهيل علي المواطنين ويتم من خلالها إصدار تصاريح ذبح الأضاحي ومن هذه المواقع موقع أمانه ، وخصصت لكل مدينة رابط خاص بها يمكن الدخول من خلاله إلى موقع أمانه ، وقد بدأت أمانه باستقبال الطلبات من خلال موقعها ،وذلك من يوم الأحد الموافق السابع عشر من ذي القعدة 1422 ويكون مستمرا إلي يوم 30 من ذي القعدة ، وقد أوضح المشرف العام أن الاشتراطات الخاصة بإصدار التصريح من أهمها أن يكون المكان الذي يتم استخدامه للذبح مهيئا وجاهزا لتلك الأغراض وسنوضح من خلال مقالنا ومن خلال السطور التالية الشروط اللازمة لإصدار التصريح وكذلك الخطوات.

اشتراطات إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونيا من موقع أمانة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها كما حددتها الإدارة العامة التابعة لصحة البيئة لكي تحصل علي تصريح ذبح الأضاحي وهي كالاتي :

أن تهتم بالنظافة العامة للمنشأة بصفة عامة.

يكون لديه سندات قبض (فاتورة).

أن تلتزم المنشأة بوضع قائمة بها أسعار الذبح.

يلتزم العاملين بالمنشأة بارتداء زي موحد.

عدم الذبح في صالات الطبخ.

توفير الشهادات الصحية للجزارين.

أن تكون الأكياس المستخدمة في التعبئة صحية ونظيفة.

يلزم وجود أطباء بيطرين للكشف علي الأضحية قبل وبعد الذبح.

توفير قائمة تتضمن أسماء العاملين وأرقام هوياتهم علي مطبوعات المنشأة.

الترقيم بالشكل الذي يؤدي إلي سهولة السليم والتسلم.

التعقيم والتطهير باستمرار مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

أن يكون المكان المخصص للذبح والسلخ مهيئًا لتلك الأغراض ومستوفيًا للاشتراطات الصحية.

سيتم إعطاء تصريح للمنشأة التي تحقق الشروط.

خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي إلكترونيا

تقوم المملكة بتوفير كل الطرق لراحة المواطنين السعوديين من خلال الروابط الإلكترونية إلي تطلقها ، وهناك خطوات يجب اتباعها للاستفادة من تلك الخدمة وهي كالاتي :

الدخول أولا علي موقع أمانة.

تقديم طلب إلكتروني .

يتم مراجعة طلب التصريح من الجهات المختصة.

إذا كان الطلب مستوفي للشروط يتم الرد علي صاحب المنشأة بإرسال رسالة نصية مع ارفاق طلب التصريح.

يقوم صاحب المنشأة بطباعة التصريح.

وضع التصريح علي الواجهة الخاصة بالمنشأة.

وقد أوضح المشرف العام إن تلك الخدمة تساعد علي تقليل عمليات الذبح التي تكون بصورة عشوائية ، التي لا تستخدم الاشتراطات الواجبة ، والتسهيل علي المواطنين وتمكينهم من اختيار مواقع ذبح الأضاحي.