أرواح لاجئة ….بقلم / عائشة العلوني

ليت الذي جاء بي جاء بك

ليته ألتف حولك ما كان يزدحم في تجاويف الفؤاد

كنت أتسامر يوماً أنا وملفاتي التي ظننت أني اغلقتها ،

فوقعت عيني على صفحه باهته

حبرها شاحب ، حروفها متقطعة تكاد تخلو من النقاط

تشبه الفرح

لكنها مليئة بضباب الأسى ، حزينة كيتيم لم يجد مأوى

كانت روحي لاجئة بين الأوراق تبحث عن سكن لتُسكن ذلك الإرتجاف في صدري

اذكر أني غفوت قليلاً ورأيت في منامي أنا وانعكاس ملامحي ، صدى صوتي يملأ المكان ناديت بملء في فلا مجيب ، كان خيالهم يهرب مني وكأنهم رمال نجد حين تهب رياحها ، إن لم تحمي عينيك ستدمع وتلتهب من غبار تصحرهم

أمسكت بطرف ورقة وفككت أسرار تلك الكلمات بحروفها المتعرجة ، أظن أني كتبتها بلحظه لا أحسن الكلام ، كنت وقتها جائعة جداً ، ليس للطعامبل لصدر يحتوي ويد تطبطب ، ومشاعر صادقة

كنت بحاجة لمخلص راقي الأخلاق ، جميل المنطق كنت بحاجة لوفي ، كريم الروح . فلم يفي معي سوى ما أحمل من إعتقادي لذاتي ، لم يفي معي سوى حبي لنفسي ،مددت يدي فقابلتها يدي الأخرى

كنت أنادي أحدهم بالاسم فرد قائلاً ، أنه لا يحسن الرد وأنه لا يستحق المناداة

فعلاً لا يستحق ولا غيره يستحق أن نبذل مجهود لإبقائهم في ساحتنا ، سألغي كل رحلات الإنتظار، سأرقص فرحاً سأغني وأدندن طرباً

تأكدت حين إستيقاظي من غفوتي

أستند على قدمي المكسورة خيرٌ ألف مره من إمساكي بكتف أحدهم ، فيذلني وأنا كريم