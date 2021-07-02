أرواح لاجئة ….بقلم / عائشة العلوني

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ليت الذي جاء بي جاء بك
ليته ألتف حولك ما كان يزدحم في تجاويف الفؤاد
كنت أتسامر يوماً أنا وملفاتي التي ظننت أني اغلقتها ،
فوقعت عيني على صفحه باهته
حبرها شاحب ، حروفها متقطعة تكاد تخلو من النقاط
تشبه الفرح
لكنها مليئة بضباب الأسى ، حزينة كيتيم لم يجد مأوى
كانت روحي لاجئة بين الأوراق تبحث عن سكن لتُسكن ذلك الإرتجاف في صدري
اذكر أني غفوت قليلاً ورأيت في منامي أنا وانعكاس ملامحي ، صدى صوتي يملأ المكان ناديت بملء في فلا مجيب ، كان خيالهم يهرب مني وكأنهم رمال نجد حين تهب رياحها ، إن لم تحمي عينيك ستدمع وتلتهب من غبار تصحرهم
أمسكت بطرف ورقة وفككت أسرار تلك الكلمات بحروفها المتعرجة ، أظن أني كتبتها بلحظه لا أحسن الكلام ، كنت وقتها جائعة جداً ، ليس للطعامبل لصدر يحتوي ويد تطبطب ، ومشاعر صادقة
كنت بحاجة لمخلص راقي الأخلاق ، جميل المنطق كنت بحاجة لوفي ، كريم الروح . فلم يفي معي سوى ما أحمل من إعتقادي لذاتي ، لم يفي معي سوى حبي لنفسي ،مددت يدي فقابلتها يدي الأخرى
كنت أنادي أحدهم بالاسم فرد قائلاً ، أنه لا يحسن الرد وأنه لا يستحق المناداة
فعلاً لا يستحق ولا غيره يستحق أن نبذل مجهود لإبقائهم في ساحتنا ، سألغي كل رحلات الإنتظار، سأرقص فرحاً سأغني وأدندن طرباً
تأكدت حين إستيقاظي من غفوتي
أستند على قدمي المكسورة خيرٌ ألف مره من إمساكي بكتف أحدهم ، فيذلني وأنا كريم
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