نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة في المقال التالي
هناك العديد من الأشخاص يتساءلون على كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة وذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو الموقع التي حرصت الحكومة السعودية على إنشائه من أجل تنمية المجتمعات المحلية والاهتمام بتنمية المجتمع والمجالس والمراكز الخاصة برعاية الشباب والأسر، فهي أحد الخدمات الإلكترونية تعمل على تسهيل كافة المعاملات التي تتعلق بالمواطنين الوافدين والتي تقدم خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة لعامل وافد وهذا من خلال رقم الجواز أو رقم الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة
يتمكن المواطنين الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكتابة البيانات المطلوبة.
- النقر على زر الخدمات الإلكترونية واختر الاستعلام عن عامل وافد.
- كتابة كل من رقم الجواز الخاص بك ورقم الإقامة و جنسية الوافد.
- كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك والضغط على مربع البحث.
- سوف تظهر البيانات الخاصة بالوافد حيث صلاحية الإقامة ،المؤسسة التي يعمل بها، رقم الإقامة، الاسم الرباعي.
موقع وزارة العمل السعودية من اجل الاستعلام عن تغيب وافد
- دخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر خدمة الاستعلام عن تغيب وافد
- كتابة رقم جواز السفر لمواطن وافد أو رقم المرور أو رقم الحدود.
- كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.
- اضغط على زر العرض لتظهر لك كافة البيانات الخاصة بهذا الوافد الذي تستعلم عنه.
كما يمكنكم أيضاً الاستعلام عن تغيب عامل وافد من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على منصة ابشر الإلكترونية.
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اضغط على أيقونة الاستعلام الإلكتروني.
- الضغط على استعلام عن موظف وافد.
- كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز، الجنسية.
- اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في المربع الخاص.
- النقر على زر البحث ليظهر لك التفاصيل التي ترغب بالاستعلام عنها.
استعلام عن نطاق عمل المنظمة برقم إقامة الموظف
ومن خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يمكنك الاستعلام عن عمل المنظمة برقم الاقامة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية من خلال رقم إقامة الموظف وسوف يظهر التالي :-
- رقم المشترك وإمكانية وضع الوافد الجديد سواء كان على قوة العمل أو لا.
- إدخال الاسم رباعي
- التمكن من تقييم المنشآت التي عمل فيها الموظف من قبل.
- التمكن من معرفة سريان رخصة التثبيت ام لا.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هُنا موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.