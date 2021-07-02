نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات من بنك الراجحي والمدة اللازمة للحصول على السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات من بنك الراجحي، يقدم بنك الراجحي تمويلات السيارات وفقا للشريعة الإسلامية، كما يقدم تمويلات السيارات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين والمتقاعدين، حيث يمكنك من شراء وامتلاك سيارة جديدة بالتقسيط، حيث يحرص مصرف الراجحي بتقدم العديد من المنتجات الجديدة، وأفضل الخدمات بجودة عالية، كما يعمل على تلبية كافة متطلبات عملائه بمختلف أنواعها. كما تتميز منتجات تمويل السيارات من مصرف الراجحي بالمرونة مما يتيح للعملاء فرص امتلاك السيارات بأسهل الطرق بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

مزايا تمويل السيارات من بنك الراجحي بالتقسيط

يقوم بنك الراجحي بشراء السيارة التي يرغب العميل في شرائها من أحد مراكز البيع المعتمدة لدى مصرف الراجحي. ثم يقوم البنك ببيعها للعميل وفقا للمدة وقيمة الربح المتفق عليها، كما يمنح العميل الحق في تسجيل السيارة باسمه مباشرة، كما يمنحه الحق في بيع السيارة أيضا ، بالإضافة إلى أن بنك الراجحي يمنح العملاء الكرام العديد من المزايا في تمويل السيارات منها:

الحصول على موافقات سريعة لتمويل السيارة.

الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

يتيح تمويل السيارات للسيارات الجديدة والمستعملة.

سهولة امتلاك سيارة بالتقسيط.

يشترط تحويل الراتب.

المدة اللازمة للحصول على السيارة من بنك الراجحي

يجيب بنك الراجحي على أكثر الأسئلة شيوعا حول تمويل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق بنك الراجحي، حيث يتسائل العديد حول المدة اللازمة للحصول على السيارة، وقد ذكر البنك فيما يتعلق بهذا الشأن أن البنك يقوم ببذل كافة الجهود من أجل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة للحصول على السيارة بأسرع مما يمكن، وذكر أن متوسط المدة للحصول على السيارة قد تستغرق العملية كاملة منذ بدأ تقديم العملاء لطلب الحصول على السيارة حتى يستلم العميل السيارة هي خمسة أيام عمل.

تمويل السيارات بالمرابحة

تمويل السيارات بالمرابحة هو منتج يقدمه بنك الراجحي ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن هذا المنتج يرتكز على مبدأ المرابحة، حيث يقوم مصرف الراجحي بشراء السيارة من البائع ثم يبيعها للعميل وفق المدة المحددة والمتفق عليها (بسعر التكلفة ويضاف إليه الربح)، كما أوضح البنك بعد ذلك تكون السيارة ملكًا للعميل خلال مدة استحقاق التمويل وبعدها.