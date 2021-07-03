نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد في الرياض الشروط وكيفية التسجيل للطلاب من خلال الموقع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد للطلاب ستنطلق في الرياض يوم الأحد الموافق 4 من شهر يوليو لـ عام 2021. حيث سيتم قبول الطلاب في الجامعات والكليات الموجودة في مدينة الرياض. ومن خلال السطور التالية إليكم أبرز الشروط التي يجب وضعها في عين الاعتبار لكي يتم القبول في أحدى الجامعات المتوفرة في المدينة.

بوابة القبول الموحد

من جهتها قامت اللجنة التي تقوم بالإشراف على القبول الإلكتروني للطلاب الذين يرغبوا في التقديم على إحدى الكليات بوضع الشروط اللازمة للقبول في النظام الموحد. والتي يجب على الطلاب اتباعها لكي يتم قبولهم بإحدى الجامعات في مدينة الرياض. كما ناشدت اللجنة المسؤولة عن القبول الطلاب بضوررة اتباع الخطوات المعلن عنها لكي يتم قبولهم بصورة ميسرة.

مواعيد القبول الموحد للطالبات

كما أعلنت اللجنة عن فتح باب القبول في الفترة التي تتراوح ما بين 24 من شهر نوفمبر عام 2021. وصولًا إلى يوم 30 من نفس الشهر. علاوة على أنه سيتم فتح القبول من خلال البوابة الإلكترونية.

ما هي الجامعات المتاحة للطلاب في الرياض

كما أن هناك العديد من الجامعات المتاحة أمام الطلاب في مدينة الرياض. فعلى سبيل المثال توجد جامعة شقراء. وهي تُصنف كإحدى الجامعات الهامة في المدينة. ويتقدم غليها العددي من الطلاب في ذلك النظام. ومن خلال النقاط التالية إليكم أبرز الجامعات المتاحة امام الطلاب في مدينة الرياض:

حيث يوجد أمام الطلاب. الكليات التقنية.

كما يوجد جامعة المجمعة. وهي من أشهر الجامعات في المدينة الرياض

فيما تأتي أيضًا جامعة الملك سعود.

علاوة على ذلك يوجد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما تتوفر أمام الطلاب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

بينما يوجد جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

كيفية التسجيل في القبول الموحد

كما أن هناك بعض الشروط التي تسبق القبول في نظام القبول الموحد. أهمها ملئ بيانات الطالب بصورة صحيحة. كما أن الطلاب يتحملوا مسؤولية المعلومات الخاطئة التي يوفرونها من خلال البوابة الرسمية. علاوة على ذلك منوط للطالب تسجيل 20 رغبة كحد أدنى. علمًا أنه من الضروري أن يقوم بترتيب الرغبات الخاصة به وفقًا لدرجة أهميتها لديه. حيث إن النظام سيأخذ من الرغبات الأولى التي وضعها الطالب بنفسه.