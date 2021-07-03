نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن خلال شهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن ، في بداية كل شهر يتزايد البحث علي صفحات الأنترنت عن موعد صرف حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية. يعتبر برنامج حساب المواطن برنامج حكومي مقدم كخدمة الكترونية لتقديم المعونة والمساعدة للأسر السعودية لتحمل أعباء المعيشة ومواجهة نفقاتهم المتزايدة ولتقليل الأثار التي ترتبت من الإصلاحات الإقتصادية، ويتزامن موعد إيداع حساب المواطن خلال شهريوليو قبل عبد الأضحي المبارك حتي يتمكن المستفيدين من شراء إحتياجتهم قبل حلول العيد.

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن 1442

يعد برنامج حساب المواطن برنامج حكومي يقدم الدعم لمستحقيه من الأسر ذات الدخل المحدود بالمملكة عن طريق تحويل مبلغ شهري مباشرة الي حساب المستفيدين من دعم حساب المواطن. يمكن لرب الأسرة أو عائلها إنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية. وتقديم البيانات الخاصة به وبيانات أسرته مرفقاً بالمستندات الدالة علي صحة المعلومات المقدمة. يعتبر موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن هو يوم الأحد 01 ذي الحجة 1442 هجرياً الموافق 11 يوليو 2021. وفي هذا اليوم سوف سيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين.

شروط الحصول علي أهلية حساب المواطن

للحصول علي دعم حساب المواطن يجب أن تتوافر عدة شروط في مقدمي الطلب لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيقاً لمبدأ المساوة والنزاهة ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد من المواطنون حاملي الجنسية السعودية. للمتزوج وللأعزب ولزوجة المواطن والأم والأرملة والمطلقة التي تحتضن الأطفال وأبناء المواطنة السعودية أن كانت متزوجة من غير سعودي.

إقامة مقدم الطلب بداخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً.

وتقديم إثبات الإستقلالية مثل عقد إيجار من منصة إيجار أو صك ملكية السكن أو إثبات السكن الجامعي.

أن لا يتعدي الراتب للمستفيد 20 ألف ريال سعودي ويتم تقسيمهم لأربع فئات.

تقديم رقم الأيبان الخاص ببنك المستفيد.

طريقة الإستعلام عن أهلية حساب المواطن

كل ما عليك فعله لمعرفة إستحقاقك لأهلية حساب المواطن من عدمها هو الدخول علي صفحة برنامج حساب المواطن ثم إختيار استعلام وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد ورقم المرور ثم إختيار عرض حتي تظهر أمامك التفاصيل الخاصة بحساب المواطن وقيمة الدعم الممنوح والأهلية من عدمها. يمكنك إضافة تابع من خلال الدخول علي بيانات التابعين وإستيفاء بيانات التابع الخاص بك.

يعمل دعم حساب المواطن بحرص شديد في إختيار الحالات المستحقة. من خلال دراسة الحالات بتمعن بنزاهة ومصداقية لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة لتخفيف أعباء العيشة عليهم. ويتزامن موعد صرف الدعم مع موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الجديد في يوليو 2021.

تحديث بيانات حساب المواطن

يمكنك تحديث بيانات الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن حال تغييرها أول بأول حتي لا يؤثر علي الدعم الشهري الخاص بك عن طريق خطوات بسيطة وهي:

أولا: التوجه الي صفحة برنامج حساب المواطن.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم المرور.

في حالة تغيير أحد بياناتك الشخصية يجب عليك تعديلها علي حسابك عن طريق النقر عليها وإدخال بياناتك الجديدة.

بعد الإنتهاء من تحديث البيانات قم بالضغط علي “تحديث”.

وفي نهاية موضوعنا نتمني أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه بخصوص موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن.