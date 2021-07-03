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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين السعودية؛ الجميع الآن في المملكة أصبحوا يبحثون عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1442؛ حيث أننا أصبحنا علي أعتاب موعد عيد الأضحى فلم يعد يتبقي علي العيد سوي أيام قليلة تفصلنا عنه؛ لذلك يريد المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية معرفة ما هو الموعد المحدد الذي تم تحديده لإجازة عيد الأضحي ومعرفة كم عدد الأيام التي سوف يأخذنها كإجازة؛ ولمن يريد معرفة ذلك يمكن متابعة السطور التالية من هذا المقال علي موقع ثقفني.

إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين

سوف يقبل علينا عيد الأضحى المبارك خلال أيام قليلة وسوف يأتي معه الخير والبهجة وكل ما هو مفرح لجميع الشعوب الإسلامية في كافة دول العالم؛ والجميع يريد معرفة ماهو موعد إجازة عيد الأضحى 1442 الذي تم تحديده وخاصةً في المملكة العربية السُّعُودية؛ حيث أن جميع موظفي المملكة سواء كان علي مستوي القطاع الحكومي أو علي مستوي القطاع الخاص يريدون معرفة ماهو الموعد لكي يقوموا بالبدء في التجهيزات الخاصة باستقبال العيد.

سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك مع بداية يوم الإثنين الموافق التاريخ الهجري الخامس من شهر ذي الحجة الذي يوافق يوم عرفة؛ وسوف تستمر هذه الإجازة لمدة عشرة أيام؛ وسوف تبدأ الإجازة وفقاً للتاريخ الميلادي في يوم الخامس عشر من شهر يوليو لعام 2021م؛ وهذه المواعيد تخص الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في المملكة.

وسوف تنتهي الإجازة في تاريخ الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً؛ وهو اليوم الموافق لآخر يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، و وفقاً للتاريخ الميلادي سوف تنتهي الإجازة في يوم السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 2021م.

إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع الخاص

بعد أن نقلنا تفاصيل وموعد إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الحكومي سوف نتعرف الآن علي طبيعة ما يسري في القطاعات الخاصة؛ حيث لا يوجد عدد أيام محددة لإجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة إلي العاملين في القطاع الخاص؛ ولكنها تختلف حسب ظروف كل شركة وطبيعة سير العمل بها؛ على عكس القطاع الحكومي الذي يقوم بإعطاء أيام محددة للعيد.