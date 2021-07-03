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عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد الكلية التقنية 1443؛ حيث حددت لجنة القبول الإلكتروني موعد التقديم في بوابة القبول الإلكتروني المُوحد للطلاب والطالبات؛ للتسجيل في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض؛ حيث تشمل البوابة الإلكترونية العديد من الكليات للطالبات والطلاب، كما تم تحديد ضوابط القبول في الكلية التقنية وغيرها من الكليات الحكومية.

رابط التقديم في بوابة القبول الموحد الكلية التقنية بالرياض 1443

يستطيع الطلاب من الجنسين داخل المملكة العربية السعودية التقديم في بوابة القبول الموحد الكلية التقنية عبر الرابط الرسمي لبوابة القَبول الإلكتروني الموحد للطالبات، وبوابة القبول الإلكتروني للطلاب، ثم يتبع الخطوات التالية:

تقديم طلب الالتحاق بالكُلية التقنية. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة متناهية. تسجيل الرغبات وينبغي ترتيب التخصصات وفق الأولويات بحد أقصى 20 رغبة.

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد مواعيد التسجيل في بوابة القَبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض والكلية التقنية بالنسبة للطلاب والطالبات، وكانت كالتالي:

يبدأ تقديم الكلية التقنية بالرياض وباقي الجامعات الحكومية للطالبات اعتبارًا من الإثنين القادم الموافق 25 ذو القعدة 1442، ويستمر حتى 1 ذو الحجة.

بينما يبدأ التقديم للطلاب في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض يوم الأحد القادم الموافق 24 ذو القعدة وينتهي بنهاية الشهر الساعة الثانية عشر ظهرًا.

جامعات بوابة القبول الإلكتروني بالرياض

تشمل بوابة القبول الإلكتروني الموحد العديد من الجامعات الحكومية بالرياض، وهم كالتالي:

جامعة الملك سعود للطلاب والطالبات.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية للطلاب والطالبات.

الكلية التقنية بالرياض للطلاب والطالبات.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للطلاب.

جامعة المجمعة.

جامِعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن للطالبات.

جامعة الإمام محمد بن سعود للطلاب والطالبات.

جامعة شقراء.

شروط القبول في الكلية التقنية

يتطلب القبول في الكلية التقنية والجامعات الحكومية بالرياض مراجعة شروط التقديم في بوابة القبول المُوحد جيدًا، التي تتمثل في:

أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية، ولا يمر على تاريخ الحصول عليها أكثر من خمس سنوات.

أن يجتاز الطالب اختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة في المركز الوطني للقياس.

ألا يكون الطالب حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

أن يكون هناك تطابق مع المعايير الخاصة بالكلية التقنية وغيرها من الجامعات الحكومية.

أن يكون الطالب لائق طبيًا.

ألا يكون الطالب قد فصل من الكلية التقنية أو غيرها من الجامعات الحكومية لأسباب تأديبية أو أكاديمية.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط وطريقة التقديم في بوابة القبول المُوحد الكلية التقنية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى شروط القبول في الكلية التقنية والجامعات الحكومية.